Modna preobrazba Tine Gaber: drznost zamenjala eleganca

"Za protokolarne priložnosti je treba upoštevati protokolarna pravila – na mestu so temnejše obleke primernih krojev in dolžin," nam je ob lanski slavnostni prireditvi povedala modna stilistka Barbara Žgalin .

Z izbiro svoje obleke je izstopala tudi partnerka Janeza Janše , Urška Bačovnik Janša , ki je nosila sinje moder komplet, katerega je kombinirala z belo barvo. Prvak opozicijske SDS in njegova soproga sta bila prav tako modno usklajena – Janša je nosil temno modro moško obleko, belo srajco, videz pa dopolnil z belo-modro kravato in priponko s slovensko zastavo.

Različne odtenke modre sta si nadela tudi Boštjan Poklukar in Andreja Katič ter Valentina Prevolnik Rupar in Nataša Avšič Bogovič .

Za klasično črno pa se je kakor Tina Gaber odločila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je na proslavi nosila črno obleko, videz pa poudarila z ogromnim nakitom v rdeči barvi.

Državne proslave na predvečer dneva državnosti, s katerim letos obeležujemo 34. obletnico sprejema ključnih osamosvojitvenih dokumentov, so se udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha, med drugim predsednik DS Marko Lotrič, predsednik Demokratov Anže Logar, župan Ljubljane Zoran Janković in prvi predsednik Slovenije Milan Kučan. Proslave so se udeležili tudi predstavniki različnih državnih institucij, diplomacije ter drugih sfer političnega in družbenega življenja.