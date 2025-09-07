Svetli način
Domača scena

Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko

Strunjan, 07. 09. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
42

Po poroki leta je modna stilistka in oblikovalka Jerneja P. Zhembrovskyy, ki redno oblači Tino Gaber Golob, za 24ur.com komentirala izbiro njene poročne obleke. Kot je povedala, je obleka izžarevala eleganco, kar je bilo od nje tudi pričakovati. Tančica po njenih besedah še poudari romantični pridih kroja obleke.

Tina Gaber Golob se je po besedah modne stilistke Jerneje P. Zhembrovskyy, ki sicer redno oblači premierjevo soprogo za protokolarne dogodke, odločila za "klasično poročno obleko, ki izžareva večno eleganco". Po njenih besedah je bilo od Gaber Golob pričakovati klasiko. 

Po besedah Jerneje P. Zhembrovskyy se je Tina Gaber Golob odločila za klasiko.
Po besedah Jerneje P. Zhembrovskyy se je Tina Gaber Golob odločila za klasiko. FOTO: Instagram

"Tina se sploh v zadnjem času zelo rada spogleduje z oblekami, ki se v zgornjem delu prilagajajo telesu, od pasu navzdol pa so krojene v krogu, polkrogu ali A-liniji. Elegantne in večne. Zato je bila tudi bela barva pričakovana," je dejala za 24ur.com.

Na fotografiji, ki sta jo na Instagramu objavila premier in njegova soproga, je videti prosojno tančico. Po besedah Zhembrovskyy ta "dvigne celotno podobo in še poudari romantični pridih kroja obleke".

Tudi sicer ocenjuje, da deluje obleka v skladu z njenimi željami. "Kolikor lahko vidim s fotografije, je zgornji del korzet, saj lepo poudari Tinino figuro, spodnji del pa je široko krojen, s pridihom večne elegance," je še povedala za 24ur.com.

Poroka premierja Roberta Goloba in Tine Gaber Golob je bila sicer zaprta za javnost in medije. Sta pa mladoporočenca na Instagramu delila fotografijo prvega poljuba.

tina gaber golob robert golob poroka jerneja p. zhembrovskyy
