Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko

Tina Gaber Golob se je po besedah modne stilistke Jerneje P. Zhembrovskyy , ki sicer redno oblači premierjevo soprogo za protokolarne dogodke, odločila za "klasično poročno obleko, ki izžareva večno eleganco" . Po njenih besedah je bilo od Gaber Golob pričakovati klasiko.

Po besedah Jerneje P. Zhembrovskyy se je Tina Gaber Golob odločila za klasiko.

"Tina se sploh v zadnjem času zelo rada spogleduje z oblekami, ki se v zgornjem delu prilagajajo telesu, od pasu navzdol pa so krojene v krogu, polkrogu ali A-liniji. Elegantne in večne. Zato je bila tudi bela barva pričakovana," je dejala za 24ur.com.

Na fotografiji, ki sta jo na Instagramu objavila premier in njegova soproga, je videti prosojno tančico. Po besedah Zhembrovskyy ta "dvigne celotno podobo in še poudari romantični pridih kroja obleke".