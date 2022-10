Modrijan Rok Švab po zvezdniški poroki: Komaj sem zadrževal solze

Noč je bila prava zabava z različnimi glasbenimi izvajalci. "Petro sem presenetil na samem obredu na celjskem gradu s prekrasnim petjem Hajdi in na zabavi s petjem ene in edine Nine Pušlar," je razkril svoji darili za svojo ženo. Čez dan in zvečer so uživali in se zabavali z ansamblom Petka ter Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. "Petra je že od otroštva prava fanica Brendijeve in sedaj Vunjakove glasbe," je zaupal Rok. Med svati sta bila tudi njuna prijatelja Natalija Verboten in njen Dejan. Tudi Natalija je prijela za mikrofon in zapela mladoporočencema. Član ene najbolj priljubljenih narodnozabavnih skupin pri nas je seveda tudi sam zapel s svojimi fanti. "Skupaj z Modrijani smo zapeli na civilnem obredu," je zaupal.