Modrijani: Naša družina je bogatejša za en čudovit cvet!

Franjo Oset , kontrabasist skupine Modrijani , se je razveselil hčerke. Veselo novico so na družbenem omrežju sporočili preostali člani, ki so ponosnima staršema čestitali, družini pa zaželeli, naj še naprej cveti v ljubezni, smehu in toplini. Priložili so tudi fotografijo, na kateri deklica Ivana leži v bolnišnični posteljici, na glavi pa ima roza kapico za novorojenčke.

"Naša družina je bogatejša za en čudovit cvet! Dobrodošla, mala rožica Ivana! Čestitke ponosni mamici Marini in srečnemu očku Franju. Naj vaša družina še naprej cveti v ljubezni, smehu in toplini," so zapisali ob fotografiji Modrijani, kmalu po objavi pa so se med komentarji zvrstile čestitke oboževalcev, ki so družini zaželeli vse dobro, deklici obilo zdravja, staršema pa veliko prespanih noči.