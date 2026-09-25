Modrijani s prvo Nočjo Modrijanov poskrbeli za glasbeno pravljico

Glasba ozdravlja, spodbuja, motivira in navdušuje ter na človeka deluje čudežno, je ob koncu Noči Modrijanov, ki se je odvila pod geslom Ritem življenja, glas srca, prepričan pevec skupine Modrijani Blaž Švab.

Noč Modrijanov FOTO: PRESS Modrijani

"Vesel sem, da že od začetka glasbene poti vztrajamo v isti zasedbi, ki se ji je pred leti pridružil še pevec Sergije Lugovski," je dodal. Za STA je Švab še povedal, da pri ustvarjanju ne gre samo za glasbo, temveč tudi za skupne spomine in razširjeno družino. "Najlepše stvari bomo šele podoživljali," pa so se strinjali vsi člani.

Noč Modrijanov FOTO: PRESS Modrijani

Večurni koncert s tisoč nastopajočimi, ki ga bodo nocoj ponovili, se je začel s projekcijo fotografij in videoposnetkov njihove dosedanje poti, obenem pa s posvetilom Petru Švabu, "atu Modrijanu", ki je pomembno zaznamoval njihovo glasbeno pot. Na oder je z njim že ob začetku prireditve stopilo več sto tako mladih kot starejših harmonikarjev, popotovanje po slovenski narodnozabavni glasbeni sceni pa se je nadaljevalo s skladbami, kot so Na Golici bratov Avsenik, Ti moja rožica in Kiss Me Modrijanov, Iskal sem te in našel Zlatih muzikantov, Malo, malo še ansambla Gadi ter Nocoj je druga rekla mi Mladih Dolenjcev.

Na večeru slovenske glasbe, kjer so bili tudi poslušalci iz tujine, se je Modrijanom pridružila vrsta glasbenikov, od uveljavljenih zasedb in posameznikov do folklornih skupin, kvartetov in pevskih zborov. Med njimi so bili ansambli Fehtarji, Čuki, Kvatropirci, Poskočni muzikanti in Diamanti, pa tudi glasbeniki Alfi Nipič, Magnifico, Dejan Vunjak, Žan Serčič, Rok Lunaček, Vili Resnik, Miran Rudan in Bojan Cvjetićanin. V sozvočju orkestra so poslušalci z bučnim aplavzom pospremili tudi Ota Pestnerja in Eldo Viler, s katero podpisujejo skladbo Klic srca.

Noč Modrijanov FOTO: PRESS Modrijani

Modrijani so v polni dvorani poudarili moč glasbe, ki povezuje različne generacije ter prepleta prijateljstvo, družinske vezi, veselje do življenja ter ljubezen do domovine in sveta. Plesni pari so se zavrteli med drugim ob Trmoglavki in Hočem le tebe, ki so jo ustvarili z Isaacom Palmo.

O vplivu Modrijanov na slovensko glasbo sta med drugim spregovorila član skupine Gadi harmonikar Anže Zavrl, ki je lani ob igranju na harmoniko pretekel ljubljanski maraton, ter Robert Goter, ki je na harmoniko neprekinjeno igral okoli 83 ur in tako postavil Guinnessov rekord. Koncert je bil priložnost tudi za mlade nadobudne glasbenike, z ganljivimi zgodbami so na oder stopili otroci inštituta Zlata pentljica, ki so zmagali v borbi z rakom, slepi deček ter mladenič, ki harmoniko igra zgolj s tremi prsti.

Noč Modrijanov FOTO: PRESS Modrijani