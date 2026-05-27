Domača scena

'Moja prva vnukinja je najlepše darilo ob obletnici poroke'

Krško, 27. 05. 2026 08.02 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
nuša derenda

Nušo Derendo bi zagotovo lahko opisali kot najbolj energično babico na slovenski glasbeni sceni. Slovenska pevka je pred dnevi, prav na svojo obletnico poroke, dobila najlepše darilo. Njenemu mlajšemu sinu Gašperju se je rodila deklica in Nuša je tako prvič postala babica. Ekskluzivno za naš portal je zaupala, kako se ob tem počuti.

"Srce mi je polno sreče in hvaležnosti. Postala sem babica čudovite in zdrave deklice, kar je za našo družino nepopisen blagoslov," nam je polna ponosa in čustev zaupala novopečena babica Nuša Derenda. Energična slovenska pevka, ki kljub novemu nazivu še vedno živahno 'skače' po glasbenih odrih, se je novega naziva razveselila prvič, saj je njen mlajši sin Gašper prvič postal oče.

Nuša Derenda je zagotovo ena najbolj energičnih babic na slovenski glasbeni sceni.
FOTO: Tibor Golob

Kljub temu da naša nekdanja evrovizijska predstavnica o zasebnosti ne razkriva veliko, še posebej pa spoštuje željo mlajšega sina, da o njihovi družini ne govori veliko v javnosti, nas je presenetila s še eno prav posebno novico. "Še posebej ganljivo je, da se je moja prva vnukinja rodila prav na obletnico najine poroke – kot najlepše darilo in nov začetek hkrati. Komaj čakamo na vse skupne trenutke, ki prihajajo," je ekskluzivno za naš portal še razkrila Nuša.

Priljubljena pevka, ki je nedavno izdala novo pesem z naslovom Nova, se je lani poleti sicer razveselila še ene nove družinske članice. Z možem Frenkom Derendo sta namreč postala lastnika prikupne psičke, ki sta ji izbrala ime Bella. Mala navihanka se je tako preteklo poletje že potikala z njima po Dalmaciji, zagotovo pa se je tudi kosmata članica družine razveselila novorojenčice, s katero bosta kmalu skupaj zganjali lumparije pri babici in dedku.

nuša derenda sin gašper frenk derenda vnukinja babica obletnica poroka

KOMENTARJI1

Anion6anion
27. 05. 2026 09.05
Pravo slovensko ime Bella z dvema l ! ???
