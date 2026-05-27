'Moja prva vnukinja je najlepše darilo ob obletnici poroke'

"Srce mi je polno sreče in hvaležnosti. Postala sem babica čudovite in zdrave deklice, kar je za našo družino nepopisen blagoslov," nam je polna ponosa in čustev zaupala novopečena babica Nuša Derenda. Energična slovenska pevka, ki kljub novemu nazivu še vedno živahno 'skače' po glasbenih odrih, se je novega naziva razveselila prvič, saj je njen mlajši sin Gašper prvič postal oče.
Kljub temu da naša nekdanja evrovizijska predstavnica o zasebnosti ne razkriva veliko, še posebej pa spoštuje željo mlajšega sina, da o njihovi družini ne govori veliko v javnosti, nas je presenetila s še eno prav posebno novico. "Še posebej ganljivo je, da se je moja prva vnukinja rodila prav na obletnico najine poroke – kot najlepše darilo in nov začetek hkrati. Komaj čakamo na vse skupne trenutke, ki prihajajo," je ekskluzivno za naš portal še razkrila Nuša.
Priljubljena pevka, ki je nedavno izdala novo pesem z naslovom Nova, se je lani poleti sicer razveselila še ene nove družinske članice. Z možem Frenkom Derendo sta namreč postala lastnika prikupne psičke, ki sta ji izbrala ime Bella. Mala navihanka se je tako preteklo poletje že potikala z njima po Dalmaciji, zagotovo pa se je tudi kosmata članica družine razveselila novorojenčice, s katero bosta kmalu skupaj zganjali lumparije pri babici in dedku.
