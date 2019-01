Mojca in Primož razkrila, kaj se dogaja v zaodrju

Predstava Odhodi vlakovje za igralca zelo intenzivna, tako fizično kot psiho fizično. Mojca Funkl in Primož Pirnat sta pod režijsko taktirko Primoža Ekarta odlično in do potankosti naštudirala vsak prizor in navdušila z uprizoritvijo. Enodejanka za dva igralca, ki z vratolomno hitrostjo s pomočjo večih vrat in s številnimi preoblekami prehajata iz vloge v vlogo in tako oblikujeta kar sedem likov. Kar seveda ni mačji kašelj. Pokazala sta izjemno uigranost. Ker gre za komedijo 'zmešnjav' so priznali, da je bilo na vajah ogromno smeha.

Med študijem predstave so se ustvarjalci spominjali tudi preminulih igralcev Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana, ki je omenjeno predstavo izbral, da bi jo režiral. A žal mu je usoda prekrižala načrte.