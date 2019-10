Mojca o Anji v presežnikih: O njej mislim le najboljše

IgralkiAnja Drnovšek in Mojca Partljič sta se prvič srečali v gledališču Koper, ko sta delali predstavo Jeklene magnolije, v kateri je Mojca igrala Anjino mamo.

"Mojca je naša redna gostja, v bistvu jo imam že kar za našo članico. Letos spomladi me je povabila k sodelovanju, da bi uprizorili zadnji tekst njenega očeta, kasneje sem izvedela, da je to njegovo jubilejno 30. dramsko besedilo. Seveda sem rekla da, ker je igranje z Mojco moj 'ringelšpil'. Sploh zdaj, ko govori v svojem narečju. Nikoli ne veš, kaj boš dobil, veš pa, da boš na koncu imel občutek, da je bila to tvoja najboljša izkušnja na odru. Ona prevzame. To je to," je za 24ur.com povedala Anja, o kateri Mojca govori samo v presežnikih. "Glede na to, da sem jo sama povabila k sodelovanju, je jasno, da mislim o njej vse najboljše. Kot o igralki, kot o človeku."