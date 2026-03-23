Domača scena

Mojmir Šiftar in njegova Anja sta postala starša

Ljubljana, 23. 03. 2026 08.46 pred 7 minutami 1 min branja 0

K.A.
Mojmir Šiftar je postal očka. Sodnik našega šova MasterChef Slovenija je čare očetovstva prvič okusil pretekli vikend, novico o tem, da je rodila, pa je z objavo fotografije na družbenih omrežjih sporočila njegova draga. Priljubljen chef se na novico o prihodu novega družinskega člana še ni javno odzval.

Mojmir Šiftar in njegova žena Anja sta postala starša. Svojega prvega otroka sta se zaljubljena zakonca razveselila pretekli vikend, novico, da je svet pozdravil novo življenje, pa je z objavo na Instagramu razkrila novopečena mamica.

Anja in Mojmir sta postala starša.
FOTO: Instagram

Anja je objavila fotografijo male otroške rokice, oblečene v modra oblačila. Iz objave je razvidno tudi, da sta se novopečena starša odločila za porod v Ljubljani, ni pa jasno, katerega spola je otrok. Modra oblačila morda namigujejo na to, da sta se razveselila dečka, ime pa prav tako še ni znano. Na novico, da je prvič postal oče, se Mojmir še ni odzval.

Preberi še MasterChef sodnik Mojmir Šiftar bo prvič postal oče

Novico o tem, da bosta zibala, sta zaljubljenca sporočila januarja. Na družbenih omrežjih sta objavila fotografijo, na kateri kuharski chef poljublja ženin lepo zaobljen trebušek. "Občutki so bili mešanica velike sreče in vznemirjenja, hkrati pa tudi zavedanja odgovornosti, saj gre za novo poglavje v najinem življenju," je takrat o tem, kako se je počutil ob novici, da bo postal oče, za naš portal zaupal priljubljeni sodnik.

