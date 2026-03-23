Mojmir Šiftar in njegova Anja sta postala starša

Mojmir Šiftar in njegova žena Anja sta postala starša. Svojega prvega otroka sta se zaljubljena zakonca razveselila pretekli vikend, novico, da je svet pozdravil novo življenje, pa je z objavo na Instagramu razkrila novopečena mamica.

Anja je objavila fotografijo male otroške rokice, oblečene v modra oblačila. Iz objave je razvidno tudi, da sta se novopečena starša odločila za porod v Ljubljani, ni pa jasno, katerega spola je otrok. Modra oblačila morda namigujejo na to, da sta se razveselila dečka, ime pa prav tako še ni znano. Na novico, da je prvič postal oče, se Mojmir še ni odzval.