Mojmir Šiftar pogostil štiri stanovalce doma starejših: To z veseljem naredim

Četverica chefa Mojmirja Šiftarja dobro pozna. Veseli so bili tako njegovih jedi kot družbe. "Kljub temu da so starejši občani, so polni energije. Zelo so veseli, da so tukaj in od mene nekaj pričakujejo. Jaz pa upam, da bom to dostavil," je dejal Šiftar.

Organizatorji, ki si prizadevajo za čim večjo socialno vključenost starejših in invalidov, pravijo, da so takšne geste zgled za javnost, kako lahko že enkratno prostovoljsko dejanje starostnikom polepša dan."Gostje za mizo še niso bili v takšni restavraciji. Želeli smo jim dati tako izkušnjo dobre hrane kot tudi izkušnjo druženja," je povedala vodja projekta Prijazno življenje Damjana Pangerčič.

Kot verjame Šiftar, je pomembno, da obstaja medgeneracijsko sodelovanje. "Če lahko štirim izpolnim željo, to z veseljem naredim," je še dejal chef. Kaj so po kulinarični izkušnji povedali Jože, Janez, Veronika in Marija, pa preverite v prispevku.