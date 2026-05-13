Domača scena

Mojmir Šiftar vabi mlade kuharje na posebno kuharsko tekmovanje

Ljubljana / Milano, 13. 05. 2026 14.02 pred 7 urami 2 min branja 0

K.A.
Mojmir Šiftar

Tudi sam se je preizkusil na tekmovanju S.Pellegrino Young Chef Academy, prvič star samo 22 let, in kar trikrat se je uvrstil v regijsko tekmovanje. Mojmir Šiftar je prepričan, da je to več kot le tekmovanje za mlade kuharje, temveč vstopnica v globalno družino, kjer mladi dobijo mentorja, ogromno izkušenj, spoznajo vrhunske chefe in veliko novih prijateljev z vsega sveta.

Danes se lahko pohvali s številnimi nagradami, svojo restavracijo v centru Ljubljane in številnimi drugimi uspehi, redno pa ga spremljamo tudi kot MasterChef sodnika. Mojmir Šiftar je eden uspešnejših in bolj priljubljenih kuharskih mojstrov pri nas, ki se je pred leti preizkusil tudi v tekmovanju S.Pellegrino Young Chef Academy.

Prav zato tudi sam, mesec dni pred zaključkom prijav na omenjeno tekmovanje, poziva vse kuharje, mlajše od 30 let, da se prijavijo na 7. izvedbo najpomembnejšega svetovnega tekmovanja za mlade kuharje. "To ni samo tekmovanje, temveč vstopnica v S.Pellegrino Young Chef Academy globalno družino, kjer mladi dobijo mentorja, ogromno izkušenj, spoznajo vrhunske chefe in veliko novih prijateljev z vsega sveta," je najpomembnejše prednosti prijave na to prestižno tekmovanje strnil Mojmir, ki se je v regionalni finale uvrstil kar trikrat – prvič, ko je bil star komaj 22 let.

Mojmir Šiftar pred sodniki, v ozadju mentor Tomaž Kavčič
S. Pellegrino Young Chef Academy je globalna pobuda, v kateri vsako leto sodeluje več tisoč mladih. Namenjena je iskanju najbolj obetavnih mladih kuharjev, ki bodo v naslednjih letih predstavljali prihodnost svetovne gastronomije. Do vključno 8. junija se lahko preko spletnega obrazca na tekmovanje z receptom za avtorsko jed, ki izraža njihovo tehnično znanje, kreativnost in osebno kulinarično filozofijo, prijavijo vsi polnoletni kulinarični ustvarjalci in ustvarjalke, stari manj kot 30 let (rojeni od 16. februarja 1996 dalje), in se potegujejo za predstavitev na svetovnem kulinaričnem odru.

Jed Haiku Gori, s katero se je Pablo Donadio Falcon uvrstil v finale.
Slovenci ob podpori podjetja Merit HP, ki pri nas zastopa blagovno znamko Sanpellegrino, na tekmovanju uspešno nastopamo že vse od začetkov leta 2015. Na regijska finalna tekmovanja so se doslej uvrstili Mojmir Šiftar (kar trikrat), Jakob Pintar, Žiga Koprivc, Boštjan Volk in Matija Cotič, lani pa se je naš predstavnik Pablo Donadio Falcon iz Hiše Franko preko zmage na regionalnem finalu na Malti prebil vse do finalnega dela tekmovanja, ki je potekalo konec oktobra lani v Milanu.

Prvi izbor v množici pisnih prijav mladih z vsega sveta opravi priznana kulinarična šola ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Izbrani kandidati se nato pomerijo na 15 regionalnih finalih. Slovenija sodi v regijo Južna Evropa in Mediteran (iz katere je izvzeta Italija), zmagovalci regijskih finalov pa napredujejo v veliki finale. Ta se v obliki pravega spektakla v ogromni dvorani in ob žiriji sodnikov, ki jo sestavljajo najboljši svetovni chefi (med njimi je bila leta 2018 tudi Ana Roš), odvija v Milanu.

