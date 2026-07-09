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Mojmir Šiftar velik ljubitelj serije Ja, Chef!: Oni igrajo, kar mi živimo

Ljubljana, 09. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
MasterChef Slovenija 2025

Kulinarične serije in oddaje, kot sta denimo Ja, Chef! in MasterChef Slovenija, med gledalci dodatno utrjujejo ljubezen do kuhanja in razširjajo kulinarično znanje Slovencev. A niso samo gledalci tisti, ki se preko tovrstnih televizijskih vsebin zabavajo in izobražujejo, med njimi so tudi naši kuharski mojstri. Eden takšnih, ki jih spremlja in soustvarja, je tudi Mojmir Šiftar.

Zdaj si na vrsti ti. Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, Chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda. 

Mojmir Šiftar je eden naših najboljših chefov, ki ga spremljamo tudi kot sodnika v oddaji MasterChef Slovenija. Sam pa je velik ljubitelj serije Ja, Chef!, ki praktično govori o njegovem življenju."Oni igrajo, kar mi živimo. Brez heca, ampak z veseljem sem gledal serijo in se poistovetil z njimi, ker dejansko večina, res večina primerov, ki so se tam zgodili, smo jih mi že doživeli," je priznal slovenski kuharski mojster. Ob situacijah v kuhinji se je pogosto zalotil, da je razmišljal, kako realne so.

Mojmir Šiftar je sodnik v oddaji MasterChef Slovenija in velik oboževalec serije Ja, Chef!
Mojmir Šiftar je sodnik v oddaji MasterChef Slovenija in velik oboževalec serije Ja, Chef!
FOTO: POP TV

Koliko pa je ob ogledu takšnih serij v resnici kritičen? Kako bi kot sodnik v kulinaričnem šovu ocenil postavitve krožnikov, za katere je poskrbel Bine Volčič? "Krožniki so bili res realni. Bine je oddelal svoje, o tem ni dvoma. Sem se tudi pogovarjal z njim in kapo dol, ker to ni šala. Moraš tudi znati tako narediti, da na kameri izgleda, in res mu vsa čast," je pohvalil svojega stanovskega kolega, nekdanjega sodnika našega šova MasterChef Slovenija, ki je poskrbel, da so bile jedi in krožniki tudi v seriji videti dobro in slastno.

Bine Volčič je nekdanji sodnik, ki je poskrbel za postavitev krožnikov v seriji Ja, Chef!
Bine Volčič je nekdanji sodnik, ki je poskrbel za postavitev krožnikov v seriji Ja, Chef!
FOTO: POP TV

Bine je kot gostujoči igralec nastopal tudi v eni epizodi, kjer je stopil praktično v svoje čevlje - zaigral je chefa. Kako pa bi se znašel Mojmir in kakšno vlogo bi si želel igrati? "Prepričan sem, da Bine sploh ni igral, ker je bil Bine. Mislim, da tudi sam ne bi imel problemov s tem, če bi mi rekli, naj bom to, kar sem," je iskreno priznal in razkril, da je bil Bine tudi v vlogi francoskega chefa tak, kot ga poznajo kolegi.

Jurij Zrnec je v seriji upodobil chefa Ljubomirja Bohinca.
Jurij Zrnec je v seriji upodobil chefa Ljubomirja Bohinca.
FOTO: POP TV

Mojmir je tudi sam chef, a kot pravi sam, v njem ni veliko Ljubomirja Bohinca. "Tako bom rekel, nekaj je Ljuba v meni, ampak ne pa toliko. Ni tako krut naš svet. Časi se spreminjajo. Ko sem jaz začenjal s kariero, so bile drugačne razmere, ampak zdaj recimo, da so bolj prijazne, in to tudi skozi MasterChef kažemo, da pravzaprav ni tak bavbav. Ni dretja, ni metanja ponev po kuhinji. Teh časov je konec. Tako je bilo včasih v Franciji, zdaj pa je tega konec," je povedal in dodal: "Smo v normalnih časih in je delo v kuhinji pravzaprav lepše, kot je prikazano v seriji."

MasterChef Slovenija je oddaja, ki izobražuje, serija Ja, Chef! pa ljudi vabi v kuharski svet.
MasterChef Slovenija je oddaja, ki izobražuje, serija Ja, Chef! pa ljudi vabi v kuharski svet.
FOTO: POP TV
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Če primerjamo serijo z oddajo, v kateri Mojmir podaja sodniške odločitve, je ključna podobnost zagotovo kulinarika. A vseeno so specifike obeh različne. "MasterChef je zelo izobraževalna oddaja. Tudi tisti, ki pridejo v tekmovanje, se veliko naučijo, veliko poberejo od tega," je komentiral o oddaji in dodal še komentar o seriji: "Ja, Chef! je tisto, kar ljudi namami, jih pritegne, da sploh vidijo malo ozadja o našem svetu." Sam je prepričan, da bi si marsikdo želel takega življenja. "Ker naše življenje nikoli ni dolgočasno, je polno adrenalina. Vedno se nekaj dogaja. Skratka, ni monotono. In recimo, da Ja, Chef! pripelje tekmovalce v MasterChef, mi jih pa potem pošljemo v naš svet in je sklenjen krog," je še z nasmehom na obrazu zaključil.

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