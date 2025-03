Mojmir Šiftar z vrhunskima chefoma prebujal brbončice z okusi pomladi

Ob skorajšnjem začetku pomladi in zagonu nove sezone šova MasterChef Slovenija so vrhunski chefi poskrbeli tudi za prebujanje brbončic. Na posebnem dogodku so znani obrazi pod budnim očesom chefov Martine Breznik, Luke Koširja in Mojmirja Šiftarja ustvarili in predčasno okusili dobrote pomladanskega Tedna restavracij, ki Slovence že vrsto let spodbuja k raziskovanju čarov vrhunske kulinarike. Pri pripravi Mojmirjeve sladice se je preizkusil tudi novinar Alen Podlesnik, a strogega sodnika MasterChefa ni povsem prepričal.

Na posebnem dogodku so znani obrazi pod vodstvom chefov Martine Breznik, Luke Koširja in Mojmirja Šiftarja ustvarili in tudi predčasno okusili dobrote pomladanskega Tedna restavracij. Pri pripravi Mojmirjeve sladice se je preizkusil tudi naš novinar Alen Podlesnik, ki strogega sodnika MasterChefa ni povsem prepričal. "Ni bilo za balkon, ampak ti si na začetku svoje kulinarične poti in za prvi poskus, glede na to, da si to jed prvič delal, mislim, da si se dobro odrezal. Je pa ogromna konkurenca, se bo treba še potruditi, kakšne osnove še dodelati pa bo," je povedal sodnik šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar.

Mojmir Šiftar FOTO: POP TV icon-expand

Na kreativen način so izpostavili pomen lokalnih, certificiranih surovin v gostinstvu. "Delali smo zelo dobre torteline, bili so narejeni iz čemaža in notri je bil zelo dober bešamel," je povedal čarodej Aleksander Štrucl, Magic Aleksander, in dodal: "Ko gledaš mojstra kuharja, ki ti nekaj razlaga, ko ti nekaj govori, se lahko zelo veliko od njega naučiš." "V naši skupini smo ustvarjali predjed, gospa nam je zelo dobro predstavila njihove jedi in sestavine, ki jih pripravljajo v njihovi hiši Raduha, delali smo raviole oziroma testenine z nadevom in bilo je zelo zabavno," je povedala glasbenica in vplivnica Nina Klinar.

Novinar Alen Podlesnik pod budnim očesom chefa Mojmirja Šiftarja. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Gostom dogodka je pri izbiri restavracije pomembna celotna izkušnja in na prvo mesto ne postavljajo zgolj okusov jedi. "Imam kar visoke standarde, ker iščem ponavadi celo izkušnjo, ne samo hrano, ampak tudi kako si postrežen, največ mi pa seveda odtehtajo okusi," je povedala glasbenica in vplivnica Nina Klinar. "Meni je eksperimentiranje zelo pomembno, se pravi, da doživim novo kulinariko, in se mi zdi, da tudi okolje zelo vpliva na hrano, ki jo potem jem. Če je restavracija, ki ima neko tradicijo, in grem tja in poskusimo nove okuse, imam občutek, da se veliko bolj povežeš," je dodal čarovnik Aleksander Štrucl. "Iščem celoten komplet, ambient, pogledam meni, lokacijo, ocene, definitivno se ne grem samo najest, ker se mi zdi, da je to nekakšno druženje, ko greš z nekom, in na to, da si lačen, potem malo pozabiš," je povedala dietetičarka Laura Škvorc in dodala: "Preprosto je najbolje, dobro se je vračati h kuhinji naših starih babic, one so veliko vedele. Zdi se mi, da danes malo preveč kompliciramo s hrano in da je preveč strokovnjakov na tem področju, ki morda nimajo toliko znanja, in se potem obremenjujemo z nekimi malenkostmi, ki morda niso ključne."

Udeleženki dogodka med pripravo tortelinov iz čemaža. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand