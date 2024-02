Mojstri komedije s premiero prikazali Kako se znebiti bodočega moža

Špas teater v novem letu nadaljuje letošnjo sezono z novo zabavno komedijo Kako se znebiti bodočega moža z zvezdniško igralsko zasedbo, ki s hitrostjo zapletov in preobratov pričarala uro in pol čistega smeha. Za režijo je poskrbel Žiga Flajnik v komediji pa nastopajo mojstri in ljubljenci občinstva Mojca Funkl, Mojca Fatur, Miha Brajnik, Mario Ćulibrk in Tadej Pišek.

"Z ekipo igralcev in ustvarjalcev nove komedije vam zagotavljamo uro in pol čiste zabave, odlične komedije, kotički ustnic vam bodo kar naprej silili navzgor. V zabavnih prizorih, ki si sledijo hitreje od vagonov dirjajočega vlaka, se ljubezenske zgodbe iz minute v minuto zapletajo. Kjer bi lahko šlo kaj narobe, bo tudi šlo narobe! Kjer pa bi šle lahko zadeve s 'popolnim bodočim' vsaj malo v pravo smer, žal ne gredo. Smeh zagotovljen!" je še pred premiero obljubil režiser.

"Mene so zelo zabavali vsi moji kolegi, kar pomeni Mojca in vsi trije fantje. Je pa res, da smo se lotili ene take zelo univerzalne teme-ljubezni, iskanja ljubezni oziroma tega, kdo je tisti pravi," o predstavi pravi Mojca Funkl, pritrdi pa ji nekdanja sošolka z Akademije in soigralka v predstavi, da ne omenjamo soimenjakinja, Mojca Fatur, ki nam je povedala: "Sama sem že 13 let srečno zaročena, tako da bi lahko bila jaz tista, ki razmišlja, kako se ga znebiti. Oba sva prelena. Ko ima en voljo, da bi se poročila, se drugemu ne da in obratno."

Kaj pa je recept, kako najti moža? "Velikokrat imaš stvari pred nosom, pa sploh ne veš, da jih imaš. To so že stari ljudje govorili, ampak imajo prav," odgovarja Mojca Funkl, z njo pa se strinja tudi Faturjeva, ki dodaja, da je potrebno živeti v sedanjosti.

Če sta punci prepričani, da je bodočega moža najbolje iskati z vpisom na prostočasne dejavnosti, pa se moški del ekipe, Tadej Pišek, Miha Brajnik in Mario Ćulibrk, bolj nagiba k oštariji, mogoče tudi teatru in celo k mehaniku, kjer je po njihovem mnenju kar gneča. "Življenje ni romantično, romantična je komedija v gledališču," pravi Brajnik in poziva ljudi, naj zato pridejo v gledališče.

V zabavni komediji Kako se znebiti bodočega moža spremljamo zgodbo simpatične Silvije (Mojca Funkl), ki jo zapusti bivši. To pa kar boli. Zato se slednjič odloči za bolj lahkoten pristop k iskanju 'idealnega'. Poda se na ljubezensko avanturo iskanja bodočega moža, ob tek pa je kar uspešna. Kar trije bi lahko bili bodoči: učitelj Sebastijan (Mario Ćulibrk), biznismen Valter (Tadej Pišek) in najboljši mizar v mestu Edi (Miha Brajnik), vsi mojstri svoje obrti in vsi trdno odločeni, da se bodo poročili. Eden na balkonu, drugi v spalnici, tretji v sobi za goste ... A kako dolgo lahko ostanejo ločeni, kdaj bo prišlo do neizogibnega soočenja in koga bo na koncu s pomočjo prijateljice Eme (Mojca Fatur) izbrala Silvija?