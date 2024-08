Monika Avsenik bo gostja Andree Bocellija: Najprej sem mislila, da je to fora

Moniko Avsenik je doletela prav posebna čast: kot gostja bo nastopila na koncertu slovitega italijanskega pevca Andree Bocellija . Povabila k nastopu z glasbenikom takšnega kova ne prejme kar vsak in slovenska pevka je bila ob novici sprva prepričana, da se nekdo iz nje norčuje. A ne, vse to se je res zgodilo in kmalu bo stala ob boku legendi, ki jo poznajo širom sveta. Z njim bo v duetu zapela dve pesmi, eno pa bo zapela sama. Kako je prišlo do povabila, kako se ob tem počuti, kako potekajo priprave in koliko ima pri izbiri pesmi proste roke, je zaupala v spodnjem intervjuju.

Spremljala sem ga že pred leti, a da bom nekoč z njim stala na odru? Ne, tega si res nisem mislila. Ne bom pozabila, kako so me kak mesec nazaj v intervjuju vprašali, če bi imela lahko s komer koli duet, s kom bi ga imela. Naštela sem le slovenske glasbenike in si kasneje pri sebi mislila: "Koga pa naj rečem, Bruna Marsa? Sem pa le bolj realistka ... Kako naj sanjam o nečem, kar ni možno?" No, ni minilo veliko časa, ko sem dobila povabilo, da kot gostja nastopim na koncertu Andree Bocellija. Res nisem verjela, da je možnega kaj takega.

Kontaktiral me je njegov glasbeni direktor Marco . Marca sem spoznala leta 2019, ko smo imeli s Perpetuum Jazzile nastop v Milanu. Takrat sva se tudi midva spoznala in nekaj pevcev nas je dodal na Instagramu in Facebooku. Nič nisem vedela o njem, le da je on ta, ki nas je povabil na dogodek. V vsem tem času, ki je minil, nisva bila nič na zvezi, je pa, kot mi je kasneje rekel, spremljal mojo glasbeno pot in videl, da začenjam solo kariero, in zato me je želel povabiti kot glasbeno gostjo na koncert v Pulj. Moj prvi odziv je bil seveda zanikanje, da to ni res, da je to neka fora . Potem pa sem še trikrat prebrala sporočilo, preverila profil in ugotovila, da je vse skupaj resnično. Prvi je novico izvedel moj partner in njegova otroka, saj smo bili ravno skupaj na morju. Tudi Anžetu se je zdelo povsem neverjetno, obenem pa je bil resnično ponosen name. Kmalu zatem je novico izvedel moj mlajši brat, ki je skakal do stropa in šel v istem trenutku preverit, če je na voljo še kaj vstopnic. Potem je izvedelo nekaj prijateljic, ki so le strmele odprtih ust. No, in ko sta se starša vrnila iz dopusta, sem še njima povedala v živo. Mami je šlo na jok, oče pa kar ni in ni mogel verjeti. Vsakdo, komur sem povedala, je za nekaj trenutkov kar otrpnil, nekaterim je šlo na jok, spet drugim se je naježila dlaka. Skratka, res neverjetno.

Kako je prišlo do njegovega povabila za skupni nastop? Kakšen je bil tvoj prvi odziv in kakšni so tvoji občutki sedaj? Komu si novico najprej povedala in kako so se odzvali?

Zakaj si novico delila šele teden pred nastopom?

Pravzaprav se je vse zelo hitro odvijalo. Pred tremi tedni sem dobila sporočilo in povabilo, potem sem se v enem tednu naučila pesem Vivo Per Lei in jim poslala demo, da me je tudi Andrea slišal in odobril ter tako dokončno potrdil naše sodelovanje. Potem pa sem svoj glavni fokus namenila učenju pesmi in pripravam na nastop. Nekako sem želela najprej tudi sama povsem razumeti, kaj me čaka, sporočiti osebno novico svojim najbližjim, šele nato tudi javno spregovoriti o tem.

Imaš kaj treme? Kako se pripravljaš na nastop? Vse nas tudi zanima, kakšna bo tvoja obleka, kakšna pričeska?

Seveda imam že sedaj tremo in zavedam se, kako velik dogodek je pred mano. A nekako se poskušam tudi mentalno pripraviti na dogodek. Sprejeti dejstvo, da so me povabili z razlogom, da sem si z nečim zaslužila to častno povabilo in da zmorem stopiti v tako velike čevlje. Vsak dan vadim tako vokalno tehniko kot tudi same pesmi, besedila ... Dve pesmi bosta v italijanščini in kar nekaj časa je potrebnega, da si zapomniš besedilo v jeziku, ki ga ne znaš, niti zares ne razumeš. Besedili sem si prevedla, da vem, o čem sploh pojem. Sedaj pa utrjujem, "pilim" in tudi skrbim za počitek glasilk. Je pa, kot pravim, za tak dogodek potrebnih veliko priprav in vaje. Zagotovo bi si želela še malo več časa, da se pripravim. A večkrat sem že slišala, da je včasih treba kar skočiti v vodo in zaplavati, ne preveč razmišljati.