Monika Avsenik dedku v spomin: Velikokrat se vprašam, če bi bil ponosen name

"Stara slika, a velikokrat si predstavljam, da takole gleda name od tam gori," je na svoj Instagram profil zapisala Monika Avsenik in se poklonila dedku Slavku Avseniku, ki bi dopolnil 95 let. "Velikokrat se vprašam, kaj bi mi rekel, kaj bi si milil. Če bi bil ponosen name," je dodala Monika, ki je sledila dedkovim stopinjam in zakorakala v svet glasbe. "Danes bi praznoval svoj 95. rojstni dan in danes veter nosi tvojo pesem še glasneje."

Kljub temu da prihaja iz znane glasbene družine, Monika piše lastno glasbeno zgodbo. Med drugim se lahko pohvali z dejstvom, da je že nastopila z legendarnim Andreo Bocellijem. Italijan je bil nad njo tako navdušen, da jo je že povabil k ponovnemu sodelovanju. "To je zame mogoče najlepša izkušnja, ki se mi je zgodila na moji glasbeni poti. Enostavno mi zmanjka besed. Ponovno povabilo je še ena višja stopnička, saj mi da vedeti, da sem v prvo dobro naredila stvari, da so bili zadovoljni z mano in da si me še želijo za gostjo. Res sem počaščena," je povedala za naš medij.

Zapuščino dedka Slavka pa ohranja Monikin brat, vodja Ansambla Saša Avsenika.