Monika Avsenik znova na odru z Bocellijem: Zdaj vem, da se splača sanjati

Ni želela biti preveč pohlepna, zato je avgustovski nastop z Andreo Bocellijem vzela kot enkratni dogodek. A se je motila. Monika Avsenik je legendarnega Italijana s svojim glasom in stasom tako navdušila, da jo je znova povabil k sodelovanju. "Oh, sploh ne vem, kaj naj rečem. To je zame mogoče najlepša izkušnja, ki se mi je zgodila na moji glasbeni poti. Enostavno mi zmanjka besed. Ponovno povabilo je še ena višja stopnička, saj mi da vedeti, da sem v prvo dobro naredila stvari, da so bili zadovoljni z mano in da si me še želijo za gostjo. Res sem počaščena," je veselo povedala pevka.

Povabilo je prejela v sredini oktobra, ravno, ko je pospravila vsa besedila pesmi, ki se jih je učila za prvi nastop. "Rekla sem si, da je to enkratna stvar in sem vse pospravila, nato pa sem dobila povabilo," je povedala. "Vedno je prostor za napredek in vsak nov nastop je priložnost, da ta napredek pokažeš. Tega ne čutim kot pritisk. Morda se mi zdi to še lažje, ker nekako vem, kako vse skupaj poteka, vem, kje so bile težave pri zadnjih dveh nastopih. Mislim, da mi bo zdaj tudi uspelo popraviti stvari, kjer sem imela zadnjič težave," je iskreno priznala in dodala, da bo stopiti v tako veliko areno vseeno poseben občutek: "Včasih je težje biti pred 10 ljudmi, sploh pred domačimi, kot pred tako veliko areno. Upam, da bom tudi tokrat imela takšno izkušnjo."

Monika Avsenik z Andreo Bocellijem na nastopu v Pulju. FOTO: Fabian Hochscheid icon-expand

Na nastop se pripravlja enako kot nazadnje, veliko poje in ponavlja besedila, sicer pa glede priprav ostaja vse enako. Na koncertu pa bo nekaj sprememb. "Tokrat imam eno pesem več, zato se ji malo bolj posvečam, ker je nova. Seveda bo drugačna obleka, ker se to kar nekako pričakuje. Za pričesko še ne vem, kakšna bo, odvisno je od ekipe. Nastop bo sicer precej podoben, tudi pesmi so enake. Je pa res, da bo tokrat ena več, razlika pa bo tudi v tem, da bo za nama tokrat zbor. V Pulju je bil oder premajhen in je bil za nama samo orkester," je razkrila nekaj podrobnosti. Prepričana je, da bo prav to dodalo koncertu piko na i in popestrilo tako zvočno kot vizualno kuliso.

Na koncertih pri sosednjih Hrvatih se s pevcem ni imela priložnost veliko družiti, ga je pa pred nastopom vseeno spoznala. Tudi tokrat ni nič drugače, saj z njim nima stika. "Vse je na distanci. Vse se dogovarjam z agenti, menedžerji ali organizatorji turneje. Z njim nimam kontakta in ga nisem preveč dobro spoznala. Mislim, da ga tudi tokrat ne bom. Je pa tokrat razlika v tem, da imamo tonsko vajo na dan koncerta in ne dan prej, kot je bilo to v Pulju. Upam, da bova vsaj vajo odpela skupaj," je zaupala mlada Gorenjka, ki jo bo na Poljskem spremljal njen mož Anže Langus Petrović. "Tudi on je glasbenik, ta svet ga zanima in navdihuje. Fino je imeti s seboj nekoga, ki te podpira, prevzame kakšen delček stresa in kaj posname, da imam za objavo," je povedala.

Da bo znova stala ob boku legende operne glasbe, je s svojimi oboževalci delila pred dnevi na družbenih omrežjih, nanjo pa so bili številni ponosni že po prvih dveh nastopih. Poleg domačih, ki so njeni največji podporniki, jo je presenetil tudi odziv Hrvatov. "Presenetili so me ljudje, ki so bili na koncertu. Mislim, da so bili tudi oni malo ponosni, da sem nastopila jaz kot Slovenka, njihova soseda. To se mi je zdelo zelo lepo," je povedala. "Oče je kljub nastopu naslednji dan ostal do konca koncerta, mami je bila solzna, prijatelji tudi. Imeli so tudi kurjo polt. Odzivi so bili res lepi," je še dodala.