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Domača scena

Mož Petre Parovel zamudil rojstvo njune drugorojenke

Ljubljana, 21. 06. 2026 09.37 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
E.K.
Mitja in Petra Parovel

Znana slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel je marca povila svojo drugo hčerko Anne Vito. Porod je potekal hitreje od pričakovanj, njen soprog Mitja pa je zato zamudil trenutek prihoda nove družinske članice.

Slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel je marca že drugič postala mama. Porod pa se ni odvijal povsem tako, kot so si predstavljali. Primorka je zdaj razkrila, da je pomemben trenutek, rojstvo drugorojenke Anne Vite, žal zamudil njen mož Mitja.

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Mama dveh hčera je s svojimi 114 tisoč sledilci delila videoposnetek, v katerem je prikazano, kako je prek videoklica svojemu partnerju pokazala novorojenko, medtem ko je bil ponosni očka še na poti do porodnišnice.

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Da bosta znova postala starša, je priljubljena vplivnica sporočila lansko poletje, ko je na družbenem omrežju objavila zabaven video, v katerem je sporočila, da bo njena prvorojenka Emili postala starejša sestrica.

Petra Parovel rojstvo otroci porod mož

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KOMENTARJI11

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DJ-Pero
21. 06. 2026 10.40
Vplivnica... svetovno znana, ha,ha,ha!!! 😂 Vsaka druga v Sloveniji je že izredno vplivna. Obe sosedi tudi... 🤪
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+1
1 0
cvinga
21. 06. 2026 10.38
Sej je bil "zraven" ko je blo treba... Ni nc zamudu😆😆
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+1
1 0
FRPuma
21. 06. 2026 10.35
Da vržeš otroka v biznis prvo sekundo, ko pride na svet, je precej izprijeno, sploh če malce pomisliš.
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+2
2 0
FRPuma
21. 06. 2026 10.36
Podjetnica in pol sem pozabil omenit
Odgovori
+1
1 0
metalika
21. 06. 2026 10.33
En organ me močno zaboli v zvezi s to novico, ki to ni...
Odgovori
+1
1 0
šavrin
21. 06. 2026 10.28
Kaj smo mi sami zamudili, pa nič novic.
Odgovori
+3
3 0
Valkidžija
21. 06. 2026 10.22
Spet prijemi za samopromocijo. Koliko ste ji zaračunali?
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+6
6 0
vision105
21. 06. 2026 10.11
No pa je šla lepa nedelja s to pomembno novico v k.....
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+11
11 0
Luka40
21. 06. 2026 10.05
Tole je pa zelo pomembna novica
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+11
11 0
Luka40
21. 06. 2026 10.06
Btw: kdo je Petra Parovel?
Odgovori
+14
14 0
buco_konj
21. 06. 2026 09.54
Danes ne bom mogel spat zaradi tega. Velika tragedija.
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+12
12 0
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