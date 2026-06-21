Mož Petre Parovel zamudil rojstvo njune drugorojenke

Slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel je marca že drugič postala mama. Porod pa se ni odvijal povsem tako, kot so si predstavljali. Primorka je zdaj razkrila, da je pomemben trenutek, rojstvo drugorojenke Anne Vite, žal zamudil njen mož Mitja.
Mama dveh hčera je s svojimi 114 tisoč sledilci delila videoposnetek, v katerem je prikazano, kako je prek videoklica svojemu partnerju pokazala novorojenko, medtem ko je bil ponosni očka še na poti do porodnišnice.
Da bosta znova postala starša, je priljubljena vplivnica sporočila lansko poletje, ko je na družbenem omrežju objavila zabaven video, v katerem je sporočila, da bo njena prvorojenka Emili postala starejša sestrica.
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