MRFY ozaveščajo o neuporabi petard: Naj raje poka glasba

Skupina MRFY se je s tem pridružila iniciativi Rock Radia, ki že drugo leto zapored spodbuja javnost, da letos ugasnemo petarde in raje prižgemo čisti rock, kajti rock te ne pusti brez rok. "Pokati petarde je brez veze, zato bodite carji in jih ne uporabljajte," je povedal kitarist Tomaž Zupančič in dodal, da tudi, če bi petarde zakonsko prepovedali, ne bi bilo s tem nič narobe.

Po objavi videa na Instagramu, da si je kitarist skupine Tomaž s petardo poškodoval prst, so se javili številni kitaristi, ki so ponudili pomoč, da nadomestijo Tomaža v skupini Mrfy. Ko so sporočili, da je s Tomažem v resnici vse v redu, so nekateri menili, da so šli celo predaleč. "S pokanjem petard smo tudi že šli predaleč, zato si želimo ljudi ozaveščati, da to ni v redu. Da je to nevarno in da škoduje tako nam kot tudi živalim," pa je povedal pevec Gregor Strasbergar - Štras. Letos naj torej poka glasba in ne petarde - da bodo prazniki lepši za vse.