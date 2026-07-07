Muzikal Evita: zgodba o revnem dekletu, ki je postalo 'mati naroda'

Kultni muzikal Evita, brezčasna mojstrovina avtorjev Andrewa Lloyda Webbra in Tima Rica, razpira kompleksno in pretresljivo usodo ene najvplivnejših žensk prejšnjega stoletja. Zgodba, sprva zasnovana kot platinast konceptualni album, je s hitom Don't Cry for Me Argentina bliskovito osvojila svetovne odre ter filmska platna, danes pa prinaša neizprosen študij neukrotljive ambicije in politične moči. Vzpon 'male Eve' iz podeželskega pomanjkanja do neustrašne prve dame Argentine ostaja neuničljiv simbol boja za pravice zatiranih.

Vizualno in zvočno bogato produkcijo mariborskega ansambla SNG Maribor je režijsko oblikovala Svetlana Dramlić, z oživljanjem prepoznavnih ritmov in melodij pa pred nami vstaja fascinantna karizma matere naroda. V naslovni vlogi argentinske ikone je zablestela sopranistka Sabina Cvilak. Ob njej sta nastopila mednarodno uveljavljeni zvezdnik londonskega West Enda Mike Sterling kot Juan Perón in Sergije Lugovski v vlogi uporniškega Cheja. Ta vrhunski glasbeno-scenski spektakel, prežet z eleganco in strastjo, je zaživel pod taktirko dirigenta Patrika Grebla.