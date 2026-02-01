Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Muzikal Kako je Mravljica postala Huda navdušil občinstvo

Ljubljana, 01. 02. 2026 20.45 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal Anastasija Jović E.K.
Muzikal Kako je Mravljica postala Huda

Umetniška družina Krajnčan je združila moči za nov muzikal z naslovom: Kako je Mravljica postala Huda. Romana Krajnčan že desetletja velja za sinonim glasbenih uspešnic za mladino, s pomočjo sinov Žigana in Kristjana ter soproga Lojzeta pa so na premieri navdušili tudi številne znane obraze.

Ob njenih uspešnicah so odraščale številne generacije. "Prav danes sem se tudi slikala z mamicami, ki so me poslušale, ko so bile majhne, in zdaj so prišle in pripeljale svoje otroke in to je res kar malo ganljivo," je dejala soustvarjalka predstave Kako je Mravljica postala Huda Romana Krajnčan.

"Jaz sem navdušena, jaz sem se prelevila v otroka. Uživala sva sto na uro in tudi moram priznati, da sem se morala zelo zadrževati, da nisem sama vstala in začela plesati zraven," sta dejala igralca in obiskovalca premiere Nina Rakovec in Robert Korošec.

"Sem vzgojiteljica in to poznaš, če želiš ali pa ne. Tako da me je zanimalo, kako bo to izgledalo. Tudi če je totalno, skorajda klovnska predstava, se vedno na koncu nekaj naučimo in tudi te pesmice imajo kaj notri," je povedala lutkarica, igralka in komičarka Lucija Ćirović.

Ustvarjanje muzikala Romaninih največjih hitov je bilo skupen družinski podvig. "Danes se premalo govori o glasbi, o moči glasbe in o moči tega povezovanja skozi to glasbo, pa različni aspekti glasbe, tako da sem nekako to vzel kot neko vodilo," je povedal scenarist muzikala Kako je Mravljica postala Huda Kristijan Krajnčan.

"Poskušamo nekaj novega narediti za otroke, čeprav mogoče nič novega ne obstaja, ampak da se še zmeraj trudimo, da nekaj originalnega in kvalitetnega otrokom damo, ker se nam to zdi zelo pomembno," sta dejala igralca v vlogah Čaroblika in Čaroblikove sence, Žigan Krajnčan in Nace Novak.

Kako je Mravljica postala Huda muzikal Romana Krajnčan Kristijan Krajnčan predstava
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534