Muzikal Kako je Mravljica postala Huda navdušil občinstvo

Ob njenih uspešnicah so odraščale številne generacije. "Prav danes sem se tudi slikala z mamicami, ki so me poslušale, ko so bile majhne, in zdaj so prišle in pripeljale svoje otroke in to je res kar malo ganljivo," je dejala soustvarjalka predstave Kako je Mravljica postala Huda Romana Krajnčan.

"Jaz sem navdušena, jaz sem se prelevila v otroka. Uživala sva sto na uro in tudi moram priznati, da sem se morala zelo zadrževati, da nisem sama vstala in začela plesati zraven," sta dejala igralca in obiskovalca premiere Nina Rakovec in Robert Korošec.

"Sem vzgojiteljica in to poznaš, če želiš ali pa ne. Tako da me je zanimalo, kako bo to izgledalo. Tudi če je totalno, skorajda klovnska predstava, se vedno na koncu nekaj naučimo in tudi te pesmice imajo kaj notri," je povedala lutkarica, igralka in komičarka Lucija Ćirović.

Ustvarjanje muzikala Romaninih največjih hitov je bilo skupen družinski podvig. "Danes se premalo govori o glasbi, o moči glasbe in o moči tega povezovanja skozi to glasbo, pa različni aspekti glasbe, tako da sem nekako to vzel kot neko vodilo," je povedal scenarist muzikala Kako je Mravljica postala Huda Kristijan Krajnčan.

"Poskušamo nekaj novega narediti za otroke, čeprav mogoče nič novega ne obstaja, ampak da se še zmeraj trudimo, da nekaj originalnega in kvalitetnega otrokom damo, ker se nam to zdi zelo pomembno," sta dejala igralca v vlogah Čaroblika in Čaroblikove sence, Žigan Krajnčan in Nace Novak.