Muzikal Mamma Mia! obeležil 10. obletnico premiere v Križankah

Slovenija je pred 10. leti prvič doživela muzikal Mamma Mia! v slovenskem prevodu Tomaža Domicelja in s slovenskimi izvajalci. Od takrat smo Slovenci ta svetovni 'juke-box' vzeli za svojega in ga po 10 letih obiskujemo z enakim ali še večjim navdušenjem kot na premieri in prvih ponovitvah.

Pevci, igralci, plesalci, glasbeniki s svojo energijo povsem napolnijo oder, avditorij, duše in srca obiskovalcev. Navdušujoče je tudi to, da izvajalci predstavo izvajajo s prav takim zanosom, kot jo gledalci sprejmejo. Ob 10. obletnici je bila celotna ekipa prav tako navdušena, kot je bila na samem začetku. Nič drugače ni z občinstvom, saj si marsikdo muzikal pride ogledati tudi večkrat. Vedno v želji po dobri volji, optimizmu, glasbi, plesu, petju, igri in dobremu počutju.

"Ravno zato smo na to predstavo tako ponosni, ker po 10 letih še vedno prinesemo toliko energije na oder kot prvič. Mogoče še več, ker nikoli ne vemo, kdaj bo zadnjič," nam je povedala pevka Simona Vodopivec Franko, ki nastopa v predstavi.

"Na tako majhnem prostoru kot je Slovenija, najti takšno ekipo, ki pride s takšnim zanosom na oder in tako funkcionira, tako prvič in zdaj še bolj po 10 letih, je to res veselje gledati. Ko pa sem načel temo, da bi počasi začeli pomlajevati ekipo, pa so vse v en glas odgovorile, da ne," je povedal producent Jurij Franko, kar so nam potrdile tudi glavne igralke Simona, Alenka Godec in Damjana Golavšek: "Producent ima neke ideje, ampak me sigurno ne. Samo dobrega dermatologa in to je to."