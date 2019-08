Muzikal Onjeginov Demon na vrtljivem odru

Leta 1833 napisani Puškinov Jevgenij Onjeginje gotovo eno najbolj poznanih del svetovne literature, ki je že leta 1879 uzrlo luč sveta tudi kot istoimenska opera Petra Iljiča Čajkovskega. Tokrat bo zasedba Gledališča LDM "Novaya scena" z muzikalom Onjeginov demon predstavila malce drugačen pogled na zgodbo zdolgočasenega mladeniča, ki z egoističnimi in nespametnimi odločitvami zagreni življenje sebi in svojim bližnjim.

Muzikal se začne v psihiatrični bolnišnici, kjer Onjegin preživlja svoja zadnja leta in podoživlja spomine na mladost, ob tem pa se pred njim pojavi demon. Onjegin ga krivi za svojo preteklost, zato mu demon pokaže, kako ga je vodil skozi življenje in mu ga olajšal, ter prikaže posledice, ki so jih imele Onjeginove odločitve. Muzikal združuje tradicijo ruskega gledališča s standardi Broadwaya, izvedbo pa dodatno popestri sodoben pristop, ki vključuje vrtljiv oder, zanimive projekcije in 3D-videovsebine.