Muzikal Telesni stražar navdušil na Ljubljana festivalu

Ob omembi legendarne pevke in igralke Whitney Houston pomislimo zagotovo najprej na triler Telesni stražar iz devetdesetih. Pesem I will always love you, letalo, solze, slovo, močan objem... Vse to in še več si lahko ogledate v sklopu istoimenskega muzikala na Ljubljana Festivalu, ki je doživel premiero včeraj.