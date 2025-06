Na 19. dm teku za ženske rekordno število udeleženk

Na 19. dm teku za ženske, ki so v soboto zavzele ljubljanski Tivoli in okolico, se je zbralo rekordno število tekačic - skoraj 11.000. "Super občutek je, ker smo same ženske in se spodbujamo," je dejala ena od udeleženk. Dogodek s sloganom Povsem jaz pa je imel tudi dobrodelno noto. Za vsako prijavljeno udeleženko je dm Slovenija doniral paket higienskih vložkov za ženske v finančni stiski.