Na 21. Grossmannovem festivalu slavil film Gospod K

V Ljutomeru so podelili nagrade 21. festivala fantastičnega filma in vina. Najboljši film je Gospod K režiserke Tallulah H. Schwab, po izboru občinstva pa Ti si vesolje ukrajinskega režiserja Pavla Ostrikova. Gospod K je črnohumorna drama z vzdušjem iz del Franza Kafke, kjer je stvarnost neulovljiva in se nenehno spreminja. Svoj talent so tekom dogajanja pokazali tudi mojstri maske, ki so pomagali ustvariti vojsko zombijev. Ti so kasneje v družbi slikovitih prijateljev blesteli na svoji strašljivi paradi, prvič pa so na festivalu letos priredili tudi tekmovanje v horror cosplayu.

Letošnji Grossmannov festival je ponudil 24 dolgometražnih in 19 kratkih filmov iz 32 držav, od teh se jih je pet potegovalo za nagrado hudi maček, štiri za hrupnega mačka, sedem za Slakovega hudega mačka in osem za nagrado melies d'argent.

Tallulah W Schwab

"Čudovito ustvarjen, z veliko strasti do filma, nas Gospod K popelje na neverjetno potovanje, klavstrofobično, a na koncu pozitivno, pri tem pa v glavni vlogi blesti Crispin Glover," je o zmagovalnem filmu, ki je koprodukcija Nizozemske in Belgije, zapisala žirija.

Mojstri maske so se tudi letos izkazali.

Posebno omembo si je prislužil film Odsev v mrtvem diamantu (Belgija, Luksemburg, Italija in Francija) režijskega dvojca v sestavi Helene Cattet in Bruno Forzani. "Dvojec je dosegel zavidljivo filmsko raven, z močnimi, bogatimi vizualijami. Edinstven in samosvoj film, ki na novo izumlja žanr," je zapisala žirija. Še eno posebno omembo je namenila ukrajinsko-belgijskemu filmu Pavla Ostrikova Tu si vesolje. "Osamljeni jezdec potuje skozi vesolje. Glavni igralec Volodimiir Kravčuk z briljantno in toplo igro poskrbi, da ves čas ostanemo z njim, od začetka pa vse do konca," je zapisala žirija, z njo pa se strinja tudi občinstvo. Žirijo za nagrado hudi maček so sestavljali Fabrice du Welz, Jan Cvitkovič in Peter Braatz.

V Ljutomeru so podelili številne nagrade.

Za najboljši glasbeni dokumentarec je žirija v sestavi Igor Vidmar, Boris Čibej in Alex Wank hrupnega mačka podelila Grandpa Guru Silvia Mirošničenka. O koprodukciji Hrvaške in Bosne in Hercegovine je žirija zapisala, da na filmsko efekten in vizualno bogat način splete preprogo, portret protagonista, ki svojo pot iskanja samega sebe, iz obleganega Sarajeva in rezistence z muzikalom Hair preko Los Angelesa in pomoči luminarijev ameriške alterscene do kultnega benda Kultur Shock izpove na izviren in selfie-ironičen način, značilen za pravega Sarajlijo. Posebno omembo si je prislužil slovenski film 100dB Indust Bag Gregorja Baumana in Jake Terpinca, "ki je s 600 evri ustvaril odličen portret velikega malega punk benda, metliškega Indust Baga".

Dogodek pritegne obiskovalce iz vse Slovenije.

Slakov hudi maček za najboljši kratki film je pripadel kanadskemu filmu Jezdec časa Ryana Couldreya. "Odlična geriatrična grozljivka, ki zadene v živo in daje misliti o počasni in neizogibni pogubi, ki prihaja z leti," je zapisala žirija v sestavi Ramona Sehr, Vitomir Kaučič in Jurica Hižak. Posebna omemba je šla ruskemu kratkemu filmu Izrodki Aleksandra Samsonova. "Film, ki gledalca odpihne z izvrstno zgrajenim svetom in navdihnjenimi vizualnimi učinki. Prekrasen, čuden in odločen v svoji viziji," je zapisala žirija, ki je podelila tudi nagrado melies d'argent Evropske federacije festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film. To je postal britanski Biserni glavnik v režiji Ali Cook. "Surova in srhljiva zgodba, ki odločno hodi po črti med mitom in grožnjo. Osupljive vizualije in magnetična igra pričarajo neverjetno živo vzdušje," je nagrado pospremila žirija.

Prvič so na festivalu priredili tudi tekmovanje v horror cosplayu.

Posebno omembo je namenila še slovaško-češki koprodukciji Svoboda kokošim Matuša Vizarja. "Film, ki ponudi oster zaplet, edinstven slog animacije in nekatere od najbolj odbitih prizorov, kar smo jih videli," je svojo odločitev utemeljila žirija. Tudi tokrat so svojo vlogo odigrala vina. Gostje, ki so vina degustirali, so sporočili, da sta najboljši vini šipon premium 2021 vinogradništva družine Kos in laški rizling 2024 iz kleti Škrget.

Na festivalu kreativa ne pozna meja.