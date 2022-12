Na 28-urnem dobrodelnem maratonu Radia 1 padel nov rekord: Zaploskajte si!

28-urni dobrodelni maraton že osem let zapored navdušuje in vsako leto postreže z izjemno vsoto denarja, namenjeno družinam v stiski. Ekipa Denis Avdić Showa je tudi letos s pomočjo najboljših poslušalcev zbrala neverjetnih 1.154.873,60 evrov, kar je ponovno rekordna vsota. Srčni voditelji Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak so na Mestnem trgu v Ljubljani pred očmi številnih podpornikov spisali še eno božično pravljico, na katero so lahko upravičeno ponosni.

"Bravo, rekord, kapo dol, kralji ste! Zaploskajte si. Številnim posameznikom ste omogočili, da zdaj jokajo doma od sreče. Zelo smo ponosni na vas in to delate iz leta v leto! To ni tekma, ampak imamo občutek, da ko se nekaj odločite, lahko objamete zemljo. Revščina je neke vrste kazen za zločin, ki ga nikoli nisi naredil. Veste, koliko srečnih obrazov je sedaj videti, koliko polepšanih praznikov bomo imeli. Čustvene rane zagotovo ostanejo, ampak je veliko lažje na njih delati, če ne rabiš skrbeti še za materialne stvari," so Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak dejali v en glas, medtem ko so jim po licih spolzele solze. Vsi skupaj so izjemno ponosni, da so ob podpori celotne Slovenije uspeli spisati še eno pravljico z novim rekordom in polepšati praznike številnim družinam v stiski.

Že osmi tradicionalni dogodek je bil kot vsako leto vrtiljak čustev, saj so voditelji ves čas žonglirali med smehom, ko so jih obiskali številni znani Slovenci in med solzami, ko so poslušali resnično tragične in žalostne zgodbe družin v stiski. Za solze smeha so med drugim poskrbeli Nika Zorjan, Sašo Stare, Tilen Artač, Nina Pušlar, Sanja Modrič, Ranko Babić, Rebeka Dremelj, Tomaž Kavčič, Cene Prevc, Game over, Sebastian, Uroš Slak, Alya, Žan Papič, Gašper Bergant, Luka Basi, BQL, Polkaholiki in številni drugi.

Letos so prvič pripravili tudi prav poseben dobrodelni koncert. Na Kongresnem trgu se je zbrala nepregledna množica ljudi, ki so se za dober namen udeležili največjega dobrodelnega žura. Večtisočglava množica je komaj dočakala prihod glasbenikov, ki so s svojo energijo in uspešnicami poskrbeli, da nikogar ni zeblo. Za vročico na odru so poskrbeli Miran Rudan in Indesign, Vatra, Flirrt in California. Množica je navdušeno pela in plesala z njimi. Skupaj so ustvarili tudi največji božični zborček in zapeli zimzeleno uspešnico Na božično noč.

