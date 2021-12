Na 28-urnem dobrodelnem maratonu Radia 1 znova zbrali več kot milijon evrov

Sicer pa je bilo 28 ur izjemno pestrih, zabavnih in glasbeno obarvanih, tekle pa so tudi solze. Predvsem takrat, ko so voditelji v živo klicali družine v stiski in jim sporočili, da bodo deležne pomoči. V studiu pa so se zvrstili znani Slovenci, kot so Peter Poles, Sašo Stare, Luka Jezeršek, Nika Zorjan, Miran Rudan, Miki Vlahović, Alya, Ota Roš, Sanja Modrić, Miro Todosovski, Miran Rudan, Nina Pušlar, Rebeka Dremelj, Sebastian, Luka Basi, Bepop Ladies, BQL in Polkaholiki, duhovnik Martin Golob in številni drugi, ki so poskrbeli, da 28 ur nihče ni mislil na spanje, temveč samo na družine v stiski, katerim bomo tudi letos pričarali veliko lepše praznike.