Na 28-urnem dobrodelnem maratonu zbrali rekordnih 1.204.234,25 evra

Zaključil se je jubilejni 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm, ki je znova poskrbel za še eno praznično pravljico in nov rekord. Za družine v stiski so radijci zbrali rekordnih 1.204.234,25 evra!

"Res hvala za vsak evro, to je ogromno. Zgodbe so bile letos res hude, ekonomske stiske in smrti v družini, težko je bilo. Neizmerno smo ponosni, da ste del te zgodbe. Ta maraton je spomenik za Anito Ogulin in za vse, ki ste pokazali, da v Sloveniji, deželi junakov, dobrota še kako živi. Hvala, da bodo zaradi vas ljudje na toplem, otroci se bodo razveselili daril, zaradi vas bodo nasmejani, pocukrani. Dajete jim upanje. Lepe praznike vam želimo, mi s tem ne bomo nehali. Velik poklon Aniti in kot je ona rekla, dobrota živi v ljudeh in živi v vsakemu od vas. Carji ste, najlepša hvala! Spet smo prvaki v dobrodelnosti," je bil navdušen Denis Avdić.

icon-expand FOTO: Darja Stravs Tisu

Na Mestnem trgu v Ljubljani je od 19. decembra od 5. ure pa do 20. decembra do 9. ure v živo potekal maratonski Denis Avdić Show. Voditelji Denis Avdić, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Ramšak so 28 ur doživljali pravi vrtiljak čustev, saj so spretno krmarili med zabavo, številnimi gosti in težkimi zgodbami družin, ki so jih poklicali v živo. Slišali smo osem pretresljivih zgodb družin, ki so se znašle v stiski in so potrebovale pomoč, saj jih je kruta usoda spravila na socialno dno. Ob takih klicih voditelji niso mogli zadržati solza. Sreča pa je prišla na koncu klica, ko so družinam sporočili, da jim bodo z zbranimi sredstvi lahko pomagali. Letošnji maraton je bil posvečen veliki humanitarki Aniti Ogulin.

V studiu se je na obisku zvrstilo veliko število znanih Slovencev, ki so poskrbeli za zabavo in glasbo: Peter Poles in Sašo Stare, Maraaya, Martin Golob, Fehtarji, Nika Zorjan, Joker Out, Nina Pušlar, Tomaž Kavčič, obrazi naše medijske hiše Uroš Slak, Petra Kerčmar in Ota Širca Roš, Suzana Kozel, Manja Stević, Igor Krmelj, Matjaž Jelen, Victory, Rok Piletič, Ines Erbus, Flirrt, in številni drugi. Ob 18. uri se je dogajanje preselilo na Kongresni trg, ki je pokal po šivih, saj so obiskovalci lahko uživali v hitih Mirana Rudana in predstavi Ićkoti.