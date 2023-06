Snemanja avdicijskih oddaj nove sezone šova Slovenija ima talent so se zaključila in največji oder v Sloveniji, kjer se uresničujejo sanje, ustvarjajo kariere in seveda včasih točijo solze, tudi tokrat ni razočaral. Gledalci, ki so si avdicije ogledali v živo, so se prepričali, da se je osvežena sodniška četverica odlično ujela, padlo pa je kar šest zlatih gumbov.