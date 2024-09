Na Bledu so na vrsto prišli ljubitelji čarodejstva

Ta vikend je bil Bled še posebej čaroben, saj so se v našem turističnem biseru v soboto družili domači in tuji umetniki. Prireditev Gala Magic Show je v festivalni dvorani zbrala prevladujočo moško družbo, ki si je velikodušno razkrivala skrivnosti, rutine, prijeme in inovacije s sveta čarodejstva. Peter Poles, ki je v svoji karieri v svetu zabave videl že praktično vse, je bil navdušen.

Občinstvu so trike predstavili večkrat nagrajeni čarobni umetniki. Za uvod v osnove čarodejstva je starosta slovenskih čarovnikov razkril pomemben detajl: "Trik sploh ni umetnost, umetnost je publiko s trikom navdušit, zabavat, razpoložit, popeljati v en pravljični svet, kjer je nemogoče lahko tudi mogoče. Sam trik ni važen, če je umetnik res dober in zna to dobro prikazat, potem publika sploh noče vedeti v čem je trik," je dejal Magic Wladimir. Magic Wladimir je eden izmed najbolj priznanih umetnikov s področja moderne magije v Evropi in podprvak svetovnega prvenstva.

Z njim se je strinjal tudi navdušenec nad čarodejsko obrtjo, ki je na odru šova podoživel svoje odraščanje: "Dejansko sem se spomnil, da nazadnje ko sem čaral, sem imel še lase in sem bil mali otrok. Ta način nastopanja me je res intrigiral kot otroka in sem tudi sam izvajal razne trike. Wladimir mi je priskrbel mojo škatlo-sploh ne vem kako, sploh ne vem, kje jo je našel...Dejansko je to moja čarovniška škatla," je bil navdušen naš voditelj Peter Poles. Nato je našemu novinarju prav otroško navdušen razkazal njeno vsebino: "Ping pong žogica z luknjo, ogromno izrezkov iz čarovniških revij..."Ampak ne smem pokazati vsega, mi čarovniki ne izdajamo svojih skrivnosti," pa je nato hudomušno zaključil Poles in skril škatlo pred našimi radovednimi pogledi.

