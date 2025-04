Na Bledu teklo več kot 3300 tekačev iz več kot 40 držav

Športna prireditev Spartan Race je na Bledu združila več kot 3300 tekačev iz več kot 40 držav. Glas in obraz kampanje sta Tanja Cerkvenik in Jan Fonda, ki je na Bledu premagal tudi klasični Spartan izziv. Jan, ki je zaradi kostnega raka izgubil nogo, še vedno goji neverjetno strast do športa in je pravi vir navdiha.

Spartan Race je najbolj priljubljena serija tekov z ovirami na svetu, tekmuje se na treh razdaljah (sprint - 5KM, super - 10KM in Beast - 21KM) z različnim številom ovir, ki testirajo moč, spretnost in vzdržljivost.

Spartan se je ob peti ponovitvi v Sloveniji še malo bolj približal parašportnikom in jim omogoča tudi brezplačno tekmovanje – v Ljubljani pa bodo prvič postavili tudi progo za tekmovalce na vozičkih in udeležba zanje bo brezplačna. "Spartan izzivi so mi všeč, ker so primerni za praktično vsakogar, ne glede na leta in fizično pripravljenost. Videl sem, da se z njimi radi spoprimejo tudi parašportniki, zato sem tudi sam zagrizel v ta izziv. Na Bledu sem premagal Spartana in presegel samega sebe. Tekma je bila zahtevna, a občutek na cilju je bil neprecenljiv. Vsak napor se je izplačal. Vabim vse rekreativne in profesionalne parašportnike, da se nam ob koncu poletja pridružijo na Spartan Cityju v Ljubljani, kjer bodo v okviru akcije Premaguj ovire prvič pripravili tudi posebno progo za tekmovalce na invalidskih vozičkih," je povedal parašportnik in obraz pobude Premaguj ovire Jan Fonda.

Športna prireditev je v Bledu združila več kot 3.300 tekačev.

Simon Rožnik, direktor podjetja Extrem, je tudi sam navdušen spartanec, ki redno premaguje tovrstne izzive tudi v tujini: "Letos je bila tekma v nekoliko zgodnejšem terminu, tako da še nisem tako dobro pripravljen kot prejšnja leta in sem tekel na srednji razdalji. Sploh pa nas letos v Sloveniji čaka še en spartanski izziv konec poletja v Ljubljani, zato je modro formo primerno tempirati," je povedal in dodal: "Veseli me, da se je po štirih letih tudi pri nas okoli Spartana zgradila lepa skupnost ljubiteljev aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, da je dogodek lepo sprejet v lokalnem okolju in Slovenijo tudi prek njega spoznavajo v tujini. Spartan Trifecta Bled se je tudi v tujini hitro prijela, predvsem zaradi dobre organizacije, gostoljubnih ljudi in izjemne kulise, v kateri poteka. Vzdušje v festivalski areni in ob progi je bilo tudi letos odlično."

Spartan Trifecte Bled ne bi bilo brez okoli 250 prostovoljcev

"Naravne danosti so tiste, ki obiskovalce na Bledu v trenutku prevzamejo. Spartanci pri tem niso nobena izjema, saj eden za drugim opisujejo traso tekmovanja kot eno najlepših, ki preseneti z vzponi, ovirami tudi v hladnem Blejskem jezeru, pogledi na vršace Julijskih Alp, najbolj pa jih prepričajo ravno izjemni razgledi na blejski ponos, jezero, otok in grad," je povedal Blaž Veber, direktor Javnega zavoda Turizem Bled. "Veseli me, da sem čez vikend na ciljni črti opazoval široke nasmehe tekmovalcev iz več kot 40 držav, ki so na Bled prispeli pred samim tekmovanjem in so si vzeli čas za raziskovanje kraja z okolico. Tovrstne prireditve so na Bledu dobrodošle z vidika izvedbe v vseh vremenskih razmerah, hkrati pa privabijo goste, ki cenijo neokrnjeno naravo, iščejo priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa in se do kraja vedejo spoštljivo," je dodal.

Na Bledu so se mudili tekači iz več kot 40 držav.

"Tako organizacijsko zahtevnega dogodka ne bi zmogli izvesti brez sodelovanja, podpore in razumevanja lastnikov zemljišč in lokalne skupnosti, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Verjamem, da je v slogi moč in da bodo glas o rajski podobi Bleda spartanci ponesli širom sveta in k nam privabili goste, ki tako kot oni cenijo neokrnjeno naravo, čisto okolje ter zdrav in aktiven življenjski slog," se je zahvalil.

Slovenska narava je prevzela udeležence.