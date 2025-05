Na Bledu zadonelo 400 harmonik: 'Prav je, da imamo Slovenci tak dogodek'

Več kot 400 udeležencev z vseh koncev Slovenije je že deveto leto zapored dokazalo, da ljubezen do harmonike ne pozna razlik v letih.

"Nedvomno gre za zelo pomembenharmonikarski dogodek. O tem veliko pove tudi število udeležencev. Zdi se mi, da je prav, da imamo Slovenci nekaj takega. Jaz imam to harmoniko že od 9. razreda in takrat se je tudi začela moja kariera. Takrat sem začela hoditi na tekmovanja, veliko vaditi, udeležila sem se tudi šova Slovenija ima talent. Veliko zgodovine imam s to harmoniko in je težko se ločiti od nje," je dejala nekdanja finalistka omenjenega šova Špela Šemrl.