Na Blejskem jezeru že 53. leto zagorele lučke

Lučke že 53 let pripravljajo iz jajčnih lupin, ki ostanejo pri pripravi blejskih kremšnit, vsako leto v pravi delovni akciji pripravijo domačini, letos so to nalogo prvič prevzeli člani in člani društva upokojencev.

"To je že dolga tradicija. 53. leto je, odkar se je to začelo. Gospod Vidic je to delal 52 let, zdaj pa je prišla bolezen in smo rekli, da je škoda takšne lepe tradicije, da je ne bi nadaljvali. Zavod za turizem je vprašal, če bi sodelovali, ko smo nam zagotovili, da ekološko ni problematično in to smo najprej vprašali, smo z veseljem sprejeli to delo, tako da Društvo upokojencev Bled in nekateri drugi, 17 nas je bilo, smo v enem tednu naredili točno 10 200 lučk," nam je povedala sogovorinca Dragica Vesković, predsednica DU Bled.

Vse lučke so ročno delo. "Najprej se je dolgo zbiralo jajčne lupine in zelo pomembno je bilo tudi, kako so jajce ubili, saj je je večina mogla ostati in lupino posušiti ter oblikovati. Večinoma so na vrhu ubili jajce in je bilo potrebno dobiti približno enako velikost. S tem je bilo največ dela. To nas je delalo 14 ljudi dva dneva. Potem je bilo treba parafin razsekati, kar smo imeli člana, ki je to delal, ga skuhati, da je v tekoči obliki, nato pa smo ga ulivali v jajčne lupine," nam je postopek izdelave lučk opisala predsednica DU Bled.

"To je bila posebna delovna akcija, ki pa smo jo izvedli z velikim veseljem in entuziazmom," je še dodala.

"Ko sem z mami hodil dol, sem razmišljal o otroštvu. Ko vidiš te lučke iz jajčnih lupin, te udari neka nostalgija. Blejska noč je bil vedno dogodek, ko so se vsi združili. Blejske družine so šle skupaj ven na pijačo in do stojnic, nato pa čakali na ognjemet. Blejska noč nas je vedno spomila, da je poletje," pa nam je povedal domačin David Amaro.