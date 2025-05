Na dirkaškem vikendu F1 Janja Garnbret pozirala z Bon Jovijem

Hitri avtomobili so v Miami tudi letos privabili številne zvezdnike. Velika nagrada Miamija, ki je ena od dirk Formule 1, je bila razlog, da so na Florido odpotovali Timothee Chalamet, Tom Brady, Jelly Roll, Patrick Mahomes in Gordon Ramsay , med velikimi imeni pa ni manjkala niti naša naša zlata olimpijska plezalka Janja Garnbret .

Janja Garnbret in trener Roman Krajnik v družbi Jona Bon Jovija in Ayaoja Komatsuja.

26-letnica je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij in posnetkov, na katerih je delila utrinke dogajanja minulih dni. Janja se je med drugim udeležila teka Wings For Life, s katerim so zbirali sredstva za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje, mudila pa se je tudi na prizorišču dirke, kjer je pozirala v družbi odbojkarice Madison Skinner, rolkarke Letície Bufoni in vplivnice Eleanor Smart.