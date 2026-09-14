Na dobrodelnem koncertu Viljem Julijan zbirali sredstva za otroke z redkimi boleznimi

"Ker je takšnih dogodkov veliko, to pove o nas, Slovencih in našem narodu, da vemo in znamo ceniti sočloveka in znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno, še posebej v stiski najranljivejših. Rečem lahko le kapo dol in hvala lepa vsem Slovenkam in Slovencem, ki tako pridno hodite na te dogodke, kajti to je tudi gonilna sila tega, da lahko mi nadaljujemo. Jaz sem za to izjemno hvaležen," nam je povedal Gregor Bezenšek .

Dobrodelnost pri Slovencih res ne pozna meja, tudi na državnem nivoju je zaznati napredek, vedno lahko dosežemo še več, pravi organizator.

"Vsako leto nas je na odru več, letos nas je bilo tako okoli sto; imeli smo dva fantastična pevska zbora, Prifarce, Niko Zorjan, Il Divji, tudi jaz sem nastopil s svojim bendom BigLights, tako da se kar nabere nastopajočih. To je skupek krasnih, srčnih ljudi, ki diha v eno za tiste, ki so bili zvezde tega večera, in to so mali borci z njihovimi družinami," je dodal Bezenšek.

Častni ambasador koncerta pa je kolesarski as Tadej Pogačar in fantovska košarkarska reprezentanca U18.

"V mojem poklicu je nekaj najlepšega, da lahko skozi glasbo vsaj malo pripomorem k takim lepim dogodkom, ko se vsi zberemo za tako lep namen. Zelo sem vesela, saj se mi zdi, da je bil ta večer en lep opomin, da so najboljše stvari prav to, kar je bilo danes – da se združimo za najboljši namen in mislim, da to Slovenci zelo dobro znamo," nam je na koncertu povedala Nika Zorjan, ki je bila ena od nastopajočih. "Vedno se rada udeležim dobrodelnih koncertov, kjer pomagamo ljudem, ki res potrebujejo pomoč, in sem brez razmisleka rekla, da pridem," je še dodala.

Z njo se strinjajo tudi Il Divji: "To je lepa priložnost, ko lahko glasbeniki stopimo skupaj in pomagamo, predvsem, ko gre za otroke, zato smo takoj rekli, da gremo in smo tukaj. Ko imaš svojega otroka, veš, kaj pomeni brezpogojna ljubezen in se zavedaš, kaj pomeni, da je zdrav. Zato je čast, ko lahko pomagamo nekomu, ki je v stiski."