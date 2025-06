Na dobrodelnem koncertu za otroke z boleznimi dihal zbrali več kot 20.000 evrov

Pretekli vikend je koncertna dvorana Slovenske filharmonije gostila dobrodelni Koncert za dihala, katerega namen je zbiranje sredstev za nakup bronhoskopske opreme, ki bo otrokom s težjimi boleznimi dihal omogočila dostop do sodobnejše diagnostike in zdravljenja. Dogodek so pripravili Rotary klub Ljubljana Grad in Slovenska filharmonija v sodelovanju s Pediatrično kliniko UKC Ljubljana in Rotary Distriktom 1912.