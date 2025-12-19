Naslovnica
Domača scena

Na dobrodelnem maratonu zbrali rekorden znesek

Ljubljana, 19. 12. 2025 09.18 pred 35 minutami 1 min branja 19

Avtor:
E.M.
Dobrodelni maraton

Zaključil se je 11. tradicionalni dobrodelni 28-urni maraton Radia 1. Ekipa z Denisom Avdićem na čelu je tudi letos zavihala rokave za ljudi v stiski. Na koncu jim je skupaj z dobrodelnimi Slovenci uspelo zbrati 1.521.839,69 evra.

Radijski voditelji Denis Avdić, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Ramšak so uspešno zaključili že 11. tradicionalni dobrodelni 28-urni maraton Radia 1. "Ko vidiš, kaj lahko naredimo skupaj, postane jasno, da čudeži obstajajo. Samo verjeti moraš v ljudi," je že med maratonom povedal Avdić. Ekipa je na koncu zbrala 1.521.839,69 evra.

Na dobrodelnem maratonu zbrali rekorden znesek
Na dobrodelnem maratonu zbrali rekorden znesek
FOTO: Radio 1

"Znova ste dokazali, da imate veliko srce. Velik poklon in velik hvala vsem ter vsakemu posebej za vsak doniran evro. Neizmerno smo presrečni, da bomo lahko pomagali čim več družinam v stiski in jim pričarali lepe in mirne praznike ter jim prižgali žarek upanja," so sporočili z radia tik po razkritju zneska.

28-urni dobrodelni maraton je eden največjih dobrodelnih dogodkov v državi, ki vsako leto poveže poslušalce, podjetja in znane Slovence z enim samim ciljem – da prazniki resnično postanejo prazniki za vse. Dobrodelni maraton je potekal v živo, z voditelji, ki so 28 ur brez spanja zbirali sredstva za družine v stiski, poslušalci pa so lahko sodelovali prek telefonskih linij, SMS-donacij in prispevkov na lokaciji.

Spomnimo, na lanskem maratonu, ki je bil posvečen humanitarki Aniti Ogulin, so zbrali več kot 1.200.000 evrov.

radio 1 maraton dobrodelnost znesek

Anamarija Truden postala mamica: Dobrodošel na svet!

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
19. 12. 2025 09.50
sem mislu da je clanek o milanovi hobotnici in maratonu korupcije kakrsnega ne vidis nikjer na svetu.
Odgovori
0 0
medŠihtom
19. 12. 2025 09.51
glavna akterja milan pa ivan, za.bi.ta raja pa placuje in osebno jemlje. hahahahahha.
Odgovori
0 0
Ice_Cat
19. 12. 2025 09.48
Kolk procentov si je avdic obracunal?
Odgovori
+1
2 1
300 let do specialista
19. 12. 2025 09.47
Kakorkoli, čestitke za uspeh, lepa cifra, ne vem kako bo kanalizirana, upam, da na prave naslove.
Odgovori
+4
4 0
Dobruška vas -Đžema
19. 12. 2025 09.37
Samo veseli komaj čakamo denar.
Odgovori
+3
4 1
snupy1
19. 12. 2025 09.36
Bravo 👍💪
Odgovori
+1
1 0
cirenij
19. 12. 2025 09.34
Lepo! Za pozdravit! Pa še milijarda namesto UK, pa bodo vsi reveži rešeni.
Odgovori
+6
6 0
blazter
19. 12. 2025 09.34
Moj poklon in zahvala za najbolj čustven dan v letu. Nadaljujte, smo z vami.
Odgovori
+1
4 3
4krogci
19. 12. 2025 09.33
Cakte ze spet rekordn znesek…pa nam Jajo&Co. zelijo prikazat da nimamo niti za jest, kaj sele za oblect vec!!
Odgovori
+2
6 4
AlNiCo
19. 12. 2025 09.32
čestitke, kapo dol :)
Odgovori
+1
2 1
Potouceni kramoh
19. 12. 2025 09.32
Velik korak za Audića a majčken za zabluzen slovenski narod.
Odgovori
-2
7 9
Ursica
19. 12. 2025 09.31
👍👍👍👏👏👏👍👍👍
Odgovori
+6
6 0
Sanuka
19. 12. 2025 09.30
bravo, čestitke kako znamo skupaj stopiti!! kapo dol res!! tud sama darujem in zaupam da pride denar v prave roke, za vse dvomljivce pač mislite si svoje. je pa žalostno da moramo za svoje lastne ljudi tako zbirat denar, za ostalo populacijo ki je ne bom omenjala, se jim pa vse vtakne v žepe..
Odgovori
+2
4 2
David Murn
19. 12. 2025 09.30
Osnovna bruto plača generalne sekretarke je v letu 2025 znašala 4.547,84 EUR mesečno, s prištetim dodatkom za delovno dobo pa je v letu 2024 prejela 63.989,23 EUR bruto.
Odgovori
+3
4 1
David Murn
19. 12. 2025 09.32
Plače na Zvezi prijateljev mladine
Odgovori
+0
2 2
David Murn
19. 12. 2025 09.33
Medtem ko... preverite koliko dobijo otroci z redkimi boleznimi ki v 30 odstotkih ne dočakajo niti 5 let...
Odgovori
+4
5 1
janezdollar
19. 12. 2025 09.30
Bravo!!! Desničarji pa so itak spet proti…kot pri vsem kar je dobro za ljudi… 🤮🤮🤮
Odgovori
-5
7 12
DEPE
19. 12. 2025 09.53
Kaj so pa Levičarji naredili za reveže??? Aja v Palestino so poslali denar... Za vse se najde, samo za slovence ga ni...
Odgovori
0 0
Modremisli
19. 12. 2025 09.24
rupercek pejt nina nana to Slovenija😘
Odgovori
+2
3 1
