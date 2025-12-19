Na dobrodelnem maratonu zbrali rekorden znesek

Radijski voditelji Denis Avdić , Miha Deželak , Lara Tošić in Anja Ramšak so uspešno zaključili že 11. tradicionalni dobrodelni 28-urni maraton Radia 1. "Ko vidiš, kaj lahko naredimo skupaj, postane jasno, da čudeži obstajajo. Samo verjeti moraš v ljudi," je že med maratonom povedal Avdić. Ekipa je na koncu zbrala 1.521.839,69 evra.

"Znova ste dokazali, da imate veliko srce. Velik poklon in velik hvala vsem ter vsakemu posebej za vsak doniran evro. Neizmerno smo presrečni, da bomo lahko pomagali čim več družinam v stiski in jim pričarali lepe in mirne praznike ter jim prižgali žarek upanja," so sporočili z radia tik po razkritju zneska.

28-urni dobrodelni maraton je eden največjih dobrodelnih dogodkov v državi, ki vsako leto poveže poslušalce, podjetja in znane Slovence z enim samim ciljem – da prazniki resnično postanejo prazniki za vse. Dobrodelni maraton je potekal v živo, z voditelji, ki so 28 ur brez spanja zbirali sredstva za družine v stiski, poslušalci pa so lahko sodelovali prek telefonskih linij, SMS-donacij in prispevkov na lokaciji.

Spomnimo, na lanskem maratonu, ki je bil posvečen humanitarki Aniti Ogulin, so zbrali več kot 1.200.000 evrov.