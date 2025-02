Na Dončićevi prvi tekmi tudi njegovi dekleti: Novo poglavje

Družina Dončić je zavzela Los Angeles. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je prvič kot Lakers stopil na parket in s 14 točkami prispeval k zmagi svoje nove ekipe. Za izbranca in očka sta na tribunah pesti držali njegovi dekleti Anamaria Goltes in hčerkica Gabriela, ki sta ponosno nosili dres z njegovo številko in priimkom.