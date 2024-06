Na Festivalu Lent poskrbljeno za smeh in glasbo

K dvigu poletnih temperatur je na Trgu Leona Štuklja prispeval Magnifico. S seboj je pripeljal posebnost: Disko šlager orkester. To idejo je imel že dlje časa, z orkestrom je sicer tudi že nastopil, a nikoli s svojim.

Lenta se glasbenik sicer zelo rad spominja, še posebej let, ko se je domov vračal ob zgodnjih jutranjih urah. A za to je sedaj nekoliko prestar, se je pošalil. Mladosti se je spominjal tudi komik Vid Valič, ki je Lent obiskal prvič pri svojih sedemnajstih in bil navdušen. Še posebej mladim zato svetuje, da festival obiščejo, saj da bodo spoznali veliko zanimivih ljudi ter videli številne raznolike predstave in koncerte.