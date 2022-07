Po koronskem premoru se je v Laško vrnil festival Pivo in cvetje in to že 57. po vrsti. Za tri dni se bodo ulice Laškega spremenile v festivalsko prestolnico. V petek so simbolično zabili pipo v prvi sod piva, v soboto je na vrsti etno dogajanje, v nedeljo pa povorka starodobnikov. Glavno besedo ima seveda pivo, pričakujejo, da ga bo po grlih steklo za 150.000 vrčkov. A ker je treba v prvi vrsti poskrbeti za varnost, so za vse obiskovalce organizirali prevoze z vlakom.