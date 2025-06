Na gradu Khislstein podelili nagrade slovenskim avdiovizualnim ustvarjalcem

Na vrtu gradu Khislstein v Kranju so pred dnevi z otvoritveno slovesnostjo 5. igralskega filmskega festivala KRAFFT, simbolično odprli jubilejni festivalski teden, ki praznuje igralsko umetnost v vseh njenih izrazih, ter podelili nagrade ustvarjalcem, ki s svojim delom pred kamero in za njo bogatijo slovenski avdiovizualni prostor.

Udležili so se je nagrajenci Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) in nagrajenci Združenja slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske (S.K.O.M).

Nagrade DSI so prejeli:

- Igralska nagrada Ita Rina za življenjsko delo: Milena Zupančič

- Igralska nagrada Ita Rina za življenjsko delo: Boris Juh

- Igralska nagrada veliki plan: Nika Rozman

- Igralska nagrada veliki plan: Jurij Drevenšek

- Igralska nagrada glas risanke: Vesna Slapar

- Priznanje kontraplan: Petra Trampuž Bocevska

Nagrade S.K.O.M. so prejeli:

- Najboljša scenografija (celovečerni film/TV): Gregor Nartnik (Poslednji heroj)

- Najboljša kostumografija (celovečerni film/TV): Tina Hribernik (Poslednji heroj)

- Najboljša maska (celovečerni film/TV): Lea Bratušek (Poslednji heroj)

- Najboljša scenografija, kostumografija ali maska v kratkem filmu: Eva Uršič in Blaž Kastelic (Kurentova luna:

Ritual)

- Nagrada za življenjsko delo: Emil Cerar (posthumno)