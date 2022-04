Na jubilejnem Festivalu Ljubljana filmska glasba iz Harryja Potterja

Dunajski filharmoniki bodo pod vodstvom finskega dirigenta Ese-Pekke Salonena nastopili 8. septembra v Cankarjevem domu. Solist za klavirjem bo avstrijski pianist Rudolf Buchbinder.

Med vrhunce letošnjega jubilejnega Festivala Ljubljana sodi tudi muzikal Zgodba z zahodne strani, ki bo v Križankah s petimi predstavami na sporedu od 27. junija do 1. julija. Po besedah umetniškega vodje in direktorja Festivala Ljubljana Darka Brleka je eden od vrhuncev letošnjega festivala tudi Verdijev Rekviem v izvedi orkestra in zbora Slovenske filharmonije z bolgarsko sopranistko Krasimiro Stojanovo, latvijsko mezzosopranistko Elino Garanča, ukrajinskim tenoristom Dmitrom Popovim in italijanskim basistom Riccardom Zanellatom pod taktirko dirigenta Karla Marka Chichona, ki bo 3. julija v Cankarjevem domu. Tam bo 4. julija nastopil tudi Orkester Slovenske filharmonije s solistom violinistom Julianom Rachlinom in dirigentom Christophom Eschenbachom.

V Križankah bo 6. in 7. julija nastopil Bejart Ballet iz švicarske Lozane, 11. julija pa bo na sporedu balet Svatba in Posvetitev pomladi na glasbo Igorja Stravinskega v produkciji SNG Maribor in koreografiji Edwarda Cluga. SNG Maribor bo 21. julija v Cankarjevem domu nastopil tudi z opero Carmen francoskega skladatelja Georgesa Bizeta, ki jo bo dirigiral John Svinghammar. 15. julija bo v Cankarjevem domu na sporedu eno največjih klasičnih del, Faustovo pogubljenje francoskega skladatelja Hectorja Berlioza. Dirigent bo Charles Dutoit iz Švice.