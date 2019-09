Na kakšne počitnice prisega Tinkara iz Bepopa?

Tinkara Fortunaje letos z družino kampirala že deveto leto zapored. Sama zase pravi, da se hotelov prehitro naveliča in da je najboljši način za dopust kampiranje.

"Kampiramo v prikolici v Savudriji, zagotovo je prednost v kampiranju ta, da smo ves čas pod milim nebom, v vodi, na zraku in brez televizije, minus pa je to, da moram pomivati na roke (smeh). Ampak zdaj, ko so otroci večji, mi je lažje, tudi pomagata mi starejši, ko sta bili dve v plenicah, je bilo pa težko. Je pa nasploh veliko več prednosti. Nisem človek za hotele, mogoče grem rada za dva dni, drugače pa kamp!" je za 24ur.com povedala mamica treh deklic. Z družino so letos podlegli zabavni in sproščujoči aktivnosti na vodi, pri kateri delajo vse mišice.