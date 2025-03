Na koncertu Maraaye v Hali Tivoli več kot sto nastopajočih.

Več kot sto nastopajočih je sinoči poskrbelo za še drugi Maraayin spektakel ljubezni. V Hali Tivoli so na odru stali tako dolgoletni glasbeni prijatelji Raaya in Marjetke kot mladi talenti. "To so bile moje sanje že pred Talenti. Da si del takega spektakla, da te gleda štiri tisoč ljudi, da ti ploskajo, da ti žvižgajo, to je nepopisno," je povedal zmagovalec 10. sezone Slovenija ima talent, Domen Kljun .

"Zame je to zdaj drugič po Taboru, taka velika izkušnja, da nastopam pred tako veliko publiko. To je res posebno doživetje, sploh po talentih, ko veš, da te gleda toliko ljudi pred ekrani, tokrat pa vidiš res ogromno obrazov in to je nora izkušnja" je povedala plesalka Lara Crnjac.

"Definitivno je to moj največji nastop pred tako velikim občinstvom. Zelo sem hvaležna Marjetki in Raayju, da sta mi to omogočila, da lahko to izkušnjo doživim," je dejala finalistka šova Slovenija ima talent Eva Brumen."Midva sva mami in ati, na tak način delujeva že z najinimi varovanci, res rada deliva ljubezen," sta povedala Marjetka in Raay. Plesna skupina Plac si je priložnosti primerno nadela ogromno rdečih srčkov."To je velik koncert ljubezni in s tem ponazarjamo sporočilo, ki ga tudi Raay in Marjetka skušata predati," so povedale članice skupine.

A čeprav je bil sinočnji koncert zaključek turneje, je bil hkrati tudi napoved novega, še višjega cilja. "Meniva, da imava tako dobro publiko, da komaj čakava da rečeva: Stožice prihajava!," sta oznanila uspešna glasbenika.