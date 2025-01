Na Kongresnem trgu bodo v novo leto vstopili z Luko Basijem, Čuki in Nastjo Gabor

Tam je naš Alen Podlesnik, s kom je na Kongresnem trgu v rdečih spodnjicah za srečo?

"Absolutno morajo biti rdeče barve in kot je rekel kolega Usenik na začetku oddaje, ključno je, da so tudi dolge, mogoče celo krznene. Tukaj z mano sta glavna akterja dogajanja na Kongresnem trgu, Jože Potrebuješ, ki ima za seboj že 34 silvestrovanj, in Nastja Gabor, ki pa bo letos prvič nastopala," je povedal Podlesnik.

"Danes ni tako hladno, so idealne razmere. Lepo vreme je. Drugače pa, kosmate dolge spodnjice pridejo najbolj prav, ampak saj boš videla, Nastja, glede na to, da si prvič, na pol gola boš na koncu, ko je 30 tisoč ljudi, ti je vseeno za mraz," je o opravi in mrazu povedal Potrebuješ.

"Jožetu se vidi, da je moški, ženske pa smo bolj občutljive, tako da smučarsko perilo in nogavice, ampak na pogled pa zelo lepo," pa je o svoji opravi povedala Nastja Gabor.

Kako pa je vsako leto na ta večer nastopati?

"Ne moreš biti doma, če te čaka na vsakem trgu, sploh zadnja leta, ko so množična silvestrovanja, 30 let nazaj ni bilo toliko tega in smo po kakšnih bolj prestižnih restavracijah nastopali in cel večer čakali, da so gosti pojedli večerjo, kar je bilo res težko čakati. Spomnim se, da smo enkrat igrali v Portorožu, do polnoči pa smo stali na odru vsega skupaj pol ure. Tukaj pa igraš pesmi, ki jih vsi poznajo in je najboljše," je povedal Jože.

Nastja pa bo na odru skupaj s svojim možem, Luko Basijem."Čeprav ustvarjava vsak zase, bova tudi nastopila skupaj z duetom, ena taka romantična bo in nato še ena bolj divja, potem pa Luka nadaljuje do dveh zjutraj. Glavni žur bo imel Luka," je povedala nasmejana Korošica.

Kako pa večer zaključijo glasbeniki?

"Glede na to, da bo danes v Ljubljano prišlo veliko naših oboževalcev iz vseh koncev Slovenije, jim je potrebno primerno čestitati, za kar si bomo vzeli kakšno uro, potem pa bomo še malo žurali. Jaz bom zagotovo 2025 začel s plesom," je napovedal pevec, pevka pa:"Definitivno tudi. Poleg tega imamo še skupino. To je ena takšna naša druga družina in se bomo zagotovo poveselili. Jaz počakam do dveh zjutraj, potem pa pijemo. Mi smo Korošci, tako da radi kaj spijemo."