Na Kongresnem trgu padel nov Guinnessov rekord

V sklopu dogodka Odbito na Kongresnem trgu je v Ljubljani potekalo 5. svetovno prvenstvo v akrobatskem zabijanju, dva člana Dunking Devils sta postavila nov Guinnessov rekord, akrobati pa so se spomnili tudi lani tragično preminulega Petra Kokalja. Naslov svetovnih prvakov so ohranili Američani, ki so z dobrodelno gesto izkazali pozornost gostujoči državi, saj so celoten nagradni sklad namenili žrtvam poplav.

Po dveh nepozabnih visokoletečih izdajah nad Ljubljanico se je najbolj poskočen adrenalinski dogodek ljubljanskega poletja preselili na Kongresni trg, nekoliko pa se je spremenila tudi vsebina. Odbito ostaja praznik ljubiteljev akrobatike in trampolinanja, letos pa je v njegovem okviru potekalo tudi 5. svetovno prvenstvo v akrobatskem zabijanju. Gledalci, ki so tribune napolnili do zadnjega kotička, številni pa so se čez dan zabavali tudi v fan coni, so lahko uživali v privlačnih akrobacijah domačih, evropskih in ameriških mojstrov. Med njimi velja izpostaviti kapetana ameriške reprezentance, Jerryja L. Burrella, legendo tega športa ter znanca iz šova Amerika ima talent, ki pri 59 letih še vedno izvaja nore akrobacije.

icon-expand FOTO: Nik Bertoncelj icon-chevron-left icon-chevron-right

Prav ameriška reprezentanca, sestavljena iz akrobatov, ki skrbijo za šov med premori tekem lige NBA, se je v Ljubljani izkazala najbolje in tako pobrala že tretji naslov, zmago med posamezniki pa je odnesel Madžar Kerim Daghistani. Slovenci poskrbeli za rekord So pa zato gostitelji blesteli pri drugi glavni točki dneva: postavljanju Guinnessovega rekorda v najvišjem zabijanju z male ponjave. Že ob prvih poskusih je bilo jasno, da bo šlo zelo visoko, Tadej Ambrožič in Luka Lorenčič pa sta postopno izločila vse konkurente in letvico premaknila na okroglih 5 metrov, kjer sta končala tekmovanje in bosta tako za vpis v knjigo rekordov kandidirala oba. Dvomov o dosežku ne bi smelo biti, saj je za meritve poskrbelo podjetje Dewesoft, ki sodeluje tudi z Naso in številnimi visokotehnološkimi podjetji.

icon-expand Podpora s tribun. FOTO: Nik Bertoncelj