Tris na Krvavcu: Kulinarika, smučanje in zabava

Na Krvavcu se je ponovno odvilo tradicionalno smučarsko-kulinarično druženje Gourmet Cup , kjer so se na enem mestu zbrali obrazi slovenske gostinske scene, vrhunski kuharji, mladi talenti in ostali ljubitelji kulinarike. Tam je bila tudi naša ekipa, ki se je podila za odgovorom na vprašanje: kaj je tisto, kar povezuje smučanje in kakovostno kulinariko? "V prvi vrsti druženje. Veliko zabave, itak tudi rekreacija, pa tudi kakšno penino je potrebno spiti," je v hudomušnem tonu kot iz topa izstrelil chef Luka Košir, eden najbolj talentiranih, ustvarjalnih in zanimivih slovenskih chefov mlade generacije ter prejemnik Michelinove in zelene zvezdice. Zato ni čudno, da je ljudi vsako leto več, pa je bil jasen Martin Jezeršek. "Ta množica je zavidljiva, predvsem pa smo ponosni na to, da so to naši gostinci, vinarji, kolegi... Rekel bom, da eden na drugega ne gledamo kot na konkurenco, ampak se na takih dogodkih družimo" .

Poleg tega je dogodek odlična promocija gostinskega poklica med mladimi, priložnost za povezovanje, spodbujanje in izobraževanje. Na Krvavcu se je tako trlo tudi veliko mladih in perspektivnih ljubiteljev kulinarike, ki so med drugimi skrbeli za vse tiste, ki so se že od zgodnjega jutra spuščali po belih strminah, si zapeli smuči in se podali v boj za zmagovalne stopničke za Gourmet pokal. Po belih strminah priljubljenega smučišča Krvavec, ki je letos bogatejši za novo šestsedežnico, so se tekmovalci potegovali za medalje v šestih kategorijah. In seveda se po dobri turi smučanja prileže tudi zasluženo kosilo, kaj takrat najrajši izberejo naši znani obrazi? "Popolno kosilo bi bilo recimo kislo zelje, krompir, kakšna klobasa, no, tudi dunajski zrezek bi pasal," je povedal pevec Samuel. In ni bil edini: "Po moje nekaj, da je toplo in predvsem da se zelo naješ, ker si verjetno lačen, če si cel dan smučal," je dodala Zoja Lovrak, mlada študentka iz BIC Ljubljana. "Dobro, jedi na žlico so klasika, ampak veš, jaz bi pa rekel hot dog. Mi v Sloveniji tako dolgo že ponujamo hot doge, da so spet prišli v modo po petnajstih letih", pa se je pošalil Filip Flisar, nekdanji smučar prostega sloga.

In medtem ko nekateri: "Jaz zelo dobro smučam, sem s Šentjošta. Tam se rodiš s smučkami, tako da res veliko smučam, ampak danes sigurno ne," je povedal Košir, pa je imel Filip Flisar nasvet: "Jaz sem v življenju dovolj presmučal, saj ko so lepi pogoji - potem z največjim veseljem, takrat ko pa jih ni, si pa rajši privoščim kakšen oddih".