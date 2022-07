Festival Lent, najznamenitejše poletno mariborsko dogajanje, ki poteka že 30. leto, slovi po vrhunskih glasbenih in kulturnih prireditvah. A 'lentanje', kot mu pravijo domačini, je veliko več kot to. Dogajanje se že nekaj let namreč ne odvija zgolj ob Dravi, pač pa so ga razpršili po celotnem mestu. Ste vedeli, da se lahko v sklopu festivala tako na primer prelevite v znanstvenika, se preizkusite v jadranju ali spoznavate lepote podvodnega sveta?