Na letošnjem Festivalu Ljubljana bo zapel tudi Rade Šerbedžija

Že res, da Radeta Šerbedžijo ljubitelji filmov poznajo po uspešnicah, kot so Harry Potter, Možje X, Misija nemogoče in številnih drugih, toda režiser in pesnik glasbo ustvarja že pol stoletja. V Križankah bo s skupino Zapadni kolodvor predstavil bogat izbor pesmi iz svojega glasbenega opusa, pel pa bo za Mileno Zupančič. "Z Mileno sva enakih let. Bil sem mlad igralec, ko sem v drugem letniku na akademiji igral glavno vlogo v Klopčičevi Sedmini s celotno zasedbo čudovitih igralcev. Milena je bila največja mlada zvezda. Zdaj je malo bolna, ampak polna optimizma, genialna je. Dejala mi je, da bo prišla na koncert in pel bom predvsem zanjo," je povedal legendarni pevec.